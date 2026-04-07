Alcaraz đối đầu Baez tại Monte Carlo Masters: Sự trở lại của vị vua sân đất nện Sau chuỗi phong độ trồi sụt trên sân cứng, Carlos Alcaraz chính thức bước vào hành trình chinh phục mặt sân đất nện sở trường với mục tiêu tìm lại vinh quang tại vòng 2 Monte Carlo Masters.

Carlos Alcaraz chuẩn bị bước vào chiến dịch sân đất nện tại Monte Carlo Masters với tâm thế của một kẻ đi tìm lại sự khẳng định. Sau giai đoạn khởi đầu mùa giải đầy hứa hẹn với danh hiệu Australian Open, tay vợt người Tây Ban Nha đã gặp không ít khó khăn khi chuỗi bất bại bị Daniil Medvedev chặn đứng tại Indian Wells, sau đó là thất bại gây sốc trước Sebastian Korda tại Miami Open.

Lợi thế tuyệt đối trên mặt sân đỏ

Dù gặp trục trặc trên mặt sân cứng, mặt sân đất nện lại là câu chuyện hoàn toàn khác đối với Alcaraz. Mùa giải trước, anh đã thể hiện sự thống trị tuyệt đối khi giành chiến thắng trong 22 trên tổng số 23 trận đấu trên sân đất nện, mang về 3 danh hiệu danh giá, bao gồm cả chức vô địch Roland Garros. Khả năng di chuyển linh hoạt và những cú bỏ nhỏ tinh tế của Alcaraz được phát huy tối đa trên bề mặt này.

Thử thách mang tên Sebastian Baez

Đối thủ của Alcaraz tại vòng 2 là Sebastian Baez, người vừa có chiến thắng vất vả trước Stan Wawrinka với tỷ số 7-5, 7-5. Dù đã vượt qua được dớp bị loại từ vòng 1 như 4 lần tham dự trước đó, nhưng phong độ hiện tại của Baez không được đánh giá cao. Tuần trước, anh vừa phải nhận thất bại sớm tại vòng 2 giải Bucharest.

Lịch sử đối đầu nghiêng hẳn về tay vợt Tây Ban Nha

Về thống kê đối đầu, mọi chỉ số đều đang ủng hộ hạt giống hàng đầu. Trong cả 3 lần chạm trán trước đây, Alcaraz đều giành chiến thắng tuyệt đối và chưa để thua bất kỳ set đấu nào trước Baez. Mặc dù các trận đấu trước đó đều diễn ra trên sân cứng, nhưng với lợi thế sân đất nện hiện tại, giới chuyên môn dự đoán một chiến thắng nhanh chóng cho Alcaraz để anh lấy lại sự tự tin cho chặng đường gian nan phía trước.