Alcaraz dự Qatar Open 2026: Cuộc đối đầu rực lửa với Sinner và Djokovic tại Doha Sau chức vô địch Australian Open, Carlos Alcaraz xác nhận tham dự Qatar Open 2026, mở đường cho màn tái đấu kịch tính với kình địch Jannik Sinner và Novak Djokovic.

Carlos Alcaraz, tay vợt vừa hoàn tất Career Grand Slam tại Melbourne, đã chính thức xác nhận sẽ tham gia giải ATP 500 Qatar Open diễn ra tại Doha từ ngày 16/2. Quyết định này đặt nền móng cho một cuộc chạm trán nảy lửa giữa ba thế lực lớn nhất của quần vợt nam đương đại: Alcaraz, Sinner và có thể là Novak Djokovic, biến giải đấu tại Trung Đông thành một phiên bản "Australian Open thu nhỏ".

Alcaraz xác nhận dự Qatar Open 2026

Chặng dừng chân chiến lược của nhà vô địch Grand Slam

Sau khi đăng quang tại Australian Open 2026 ở tuổi 22, Alcaraz không lựa chọn nghỉ ngơi dài hạn. Tay vợt người Tây Ban Nha đã trở lại tập luyện tại Murcia từ ngày 6/2 cùng đội ngũ chuyên gia quen thuộc gồm HLV Samuel Lopez và chuyên gia vật lý trị liệu Fran Rubio. Đáng chú ý, Alcaraz đã quyết định không bảo vệ danh hiệu tại ATP 500 Rotterdam để dồn sức cho mặt sân cứng tại Doha.

Đây là một nước đi mang tính toán điểm số kỹ lưỡng. Tại Doha mùa trước, Alcaraz chỉ dừng bước ở tứ kết. Việc tham dự năm nay mở ra cơ hội tích lũy thêm tối đa 400 điểm ATP, giúp anh củng cố vững chắc ngôi vị số một thế giới trước khi bước vào chuỗi giải đấu quan trọng tại Mỹ.

Cuộc đua ngôi vương: Sinner tận dụng sơ hở

Hiện tại, Alcaraz đang duy trì khoảng cách gần 3.000 điểm so với người đứng thứ hai là Jannik Sinner. Tuy nhiên, giới chuyên môn nhận định trật tự này có thể bị đe dọa trong giai đoạn tháng 2 và tháng 3. Jannik Sinner đang nắm giữ lợi thế cực lớn về quỹ điểm bảo vệ.

Do vắng mặt trong cùng kỳ năm ngoái vì án cấm thi đấu, Sinner hiện không có điểm số nào phải bảo vệ. Điều này biến mọi chiến thắng tại Doha và các giải đấu tới thành điểm cộng trực tiếp cho tay vợt người Ý. Trong khi Alcaraz phải nỗ lực duy trì phong độ đỉnh cao, Sinner sẽ bước vào Qatar Open với tâm thế kẻ đi săn đầy khao khát nhằm thu hẹp khoảng cách trên bảng xếp hạng ATP.

Sự hiện diện của Novak Djokovic và sức hút của Doha

Điểm nhấn khiến Qatar Open 2026 trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết là khả năng góp mặt của Novak Djokovic. Sau ngôi á quân tại Melbourne, huyền thoại người Serbia đã trở lại vị trí số 3 thế giới. Ở tuổi 38, Djokovic vẫn là đối trọng lớn nhất đối với hai ngôi sao trẻ, tạo nên thế chân kiềng hấp dẫn cho giải đấu.

Sinner gần như cũng dự Qatar Open, người hâm mộ đang chờ Djokovic gật đầu tham dự

Sự quy tụ của ba tay vợt dẫn đầu thế giới tại một giải ATP 500 là minh chứng cho sức hút và chất lượng chuyên môn ngày càng tăng của các giải đấu khu vực Trung Đông. Doha không chỉ là nơi phân định điểm số, mà còn là chương mới trong cuộc chuyển giao quyền lực khốc liệt nhất của tennis nam trong thập kỷ qua.