Alcaraz lập kỷ lục 58 tuần số 1 thế giới, Auger-Aliassime áp sát top 5 ATP Carlos Alcaraz chính thức san bằng thành tích của huyền thoại Jim Courier dù bị trừ điểm, trong khi Felix Auger-Aliassime bứt phá mạnh mẽ trên bảng xếp hạng ATP tuần này.

Carlos Alcaraz vừa đánh dấu một cột mốc lịch sử mới trong sự nghiệp khi bước sang tuần thứ 58 giữ ngôi số một thế giới. Theo bảng xếp hạng ATP công bố ngày 9/2/2026, tay vợt người Tây Ban Nha đã chính thức san bằng thành tích của huyền thoại người Mỹ Jim Courier, lọt vào top 13 tay vợt thống trị bảng xếp hạng lâu nhất lịch sử tennis thế giới.

Alcaraz và di sản của Jim Courier

Đáng chú ý, kỷ lục này đến với Carlos Alcaraz ngay trong bối cảnh anh bị trừ 500 điểm do không tham dự bảo vệ danh hiệu tại Rotterdam Open. Tuy nhiên, với tổng điểm 13.150, Alcaraz vẫn tạo ra khoảng cách an toàn lên tới hơn 2.800 điểm so với người đứng thứ hai là Jannik Sinner (10.300 điểm).

Sự thống trị của Alcaraz phản ánh đúng cục diện của tennis thế giới trong hơn hai năm qua. Trong 9 giải Grand Slam gần nhất, Alcaraz và Sinner đã thâu tóm toàn bộ danh hiệu, tạo nên một thế "lưỡng cực" mới sau thời đại của Big Three. Việc chạm mốc 58 tuần ở vị trí số một khi mới 22 tuổi cho thấy Alcaraz đang đi đúng lộ trình để phá vỡ thêm nhiều kỷ lục của các bậc tiền bối.

Alcaraz (ảnh lớn) có 58 tuần giữ ngôi số 1 thế giới, ngang bằng huyền thoại tennis Mỹ, Jim Courier (ảnh nhỏ)

Felix Auger-Aliassime: Sự trỗi dậy của tay vợt Canada

Bên cạnh sự ổn định của Alcaraz, Felix Auger-Aliassime là cái tên gây ấn tượng nhất tuần này. Sau chức vô địch tại giải đấu sân cứng trong nhà ở Montpellier, tay vợt người Canada đã tăng 2 bậc để vươn lên vị trí thứ 6 thế giới với 3.950 điểm. Kết quả này giúp anh vượt qua cả Taylor Fritz và Alex De Minaur trên bảng xếp hạng.

Danh hiệu thứ 9 trong sự nghiệp không chỉ khẳng định vị thế "ông vua sân trong nhà" của Felix mà còn giúp anh chính thức vượt qua đàn anh Milos Raonic để trở thành tay vợt Canada thành công nhất trong kỷ nguyên Mở. Đây là một sự trở lại ngoạn mục của Felix, nhất là sau khi anh phải trải qua những giây phút khó khăn vì chấn thương chuột rút tại Australian Open hồi đầu năm.

Biến động trong Top 10 và sự thống trị của Sabalenka

Trong khi nhóm 5 tay vợt dẫn đầu gồm Sinner, Novak Djokovic, Alexander Zverev và Lorenzo Musetti giữ nguyên vị trí, phần còn lại của top 10 chứng kiến sự cạnh tranh gắt gao. Alex De Minaur là người chịu ảnh hưởng lớn nhất khi tụt 2 bậc xuống vị trí thứ 8. Ở nhóm dưới, tài năng trẻ 20 tuổi Learner Tien tiếp tục đà thăng tiến khi leo lên hạng 23 thế giới.

Tại bảng xếp hạng WTA, Aryna Sabalenka vẫn tỏ ra không có đối thủ ở ngôi vị số một. Với 10.990 điểm, cô bỏ xa Iga Swiatek gần 3.000 điểm. Top 10 nữ tuần này không có nhiều biến động lớn, ngoại trừ sự thăng tiến nhẹ của Elina Svitolina và Ekaterina Alexandrova (đều tăng 1 bậc).

Bảng xếp hạng tennis đơn Nam - ATP (Top 10)

TT Tay vợt Tuổi +/- XH Điểm 1 Carlos Alcaraz (Tây Ban Nha) 22 0 13.150 2 Jannik Sinner (Ý) 24 0 10.300 3 Novak Djokovic (Serbia) 38 0 5.280 4 Alexander Zverev (Đức) 28 0 4.605 5 Lorenzo Musetti (Ý) 23 0 4.405 6 Felix Auger-Aliassime (Canada) 25 +2 3.950 7 Taylor Fritz (Mỹ) 28 0 3.940 8 Alex de Minaur (Úc) 26 -2 3.835 9 Ben Shelton (Mỹ) 23 0 3.560 10 Alexander Bublik (Kazakhstan) 28 0 3.235

Bảng xếp hạng tennis đơn Nữ - WTA (Top 10)