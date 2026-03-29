Alcaraz lộ kế hoạch chinh phục 4 danh hiệu đất nện và tin nóng thể thao 29/3 Carlos Alcaraz đặt mục tiêu thống trị mùa giải đất nện 2026 với lịch trình dày đặc, trong khi Goran Ivanisevic tin tưởng Novak Djokovic sẽ giành Grand Slam thứ 25.

Carlos Alcaraz, tay vợt số 1 thế giới, vừa hé lộ lộ trình thi đấu tham vọng nhằm chuẩn bị cho mùa giải đất nện 2026. Theo thông tin từ Marca, ngôi sao người Tây Ban Nha sẽ bắt đầu quá trình tập luyện cường độ cao tại Murcia trước khi bước vào chuỗi giải đấu quan trọng để hướng tới Roland Garros.

Lộ trình "ăn 4" đầy tham vọng của Carlos Alcaraz

Kế hoạch của Alcaraz tập trung vào việc tích lũy điểm số và danh hiệu tại các giải đấu danh giá nhất trên mặt sân bụi đỏ. Sau khi trở lại tập luyện vào đầu tuần tới, tay vợt này sẽ tham dự Monte Carlo Masters diễn ra từ ngày 5/4 đến 12/4. Đây là giải đấu mở màn cho chuỗi hành trình chinh phục các danh hiệu Masters 1000.

Ngay sau đó, Alcaraz dự kiến góp mặt tại ATP 500 Barcelona Open (13/4 - 19/4). Lịch trình tiếp nối với hai giải Masters 1000 liên tiếp là Madrid Open (22/4 - 3/5) và Rome Open (6/5 - 17/5). Mục tiêu cuối cùng và quan trọng nhất trong chiến dịch này là chức vô địch Roland Garros, khởi tranh từ ngày 24/5 đến 7/6.

Carlos Alcaraz đang hướng tới việc thống trị các giải đấu trên mặt sân đất nện mùa giải tới.

Nhìn lại thành tích năm ngoái, Alcaraz đã đăng quang tại Monte Carlo và Italian Open (Rome), nhưng chỉ về nhì tại Barcelona và phải rút lui khỏi Madrid Open do vấn đề thể lực. Việc duy trì phong độ xuyên suốt 5 giải đấu lớn này sẽ là thử thách không nhỏ cho tay vợt trẻ.

Ivanisevic tin Novak Djokovic sẽ lập kỷ lục mới

Cũng trong bản tin quần vợt, Goran Ivanisevic - người từng dẫn dắt Novak Djokovic giai đoạn 2019-2024 - khẳng định niềm tin vào việc học trò cũ sẽ giành được danh hiệu Grand Slam thứ 25. Trả lời Sport Klubb, Ivanisevic nhấn mạnh rằng khái niệm "bất khả thi" không tồn tại đối với tay vợt người Serbia.

"Nếu không trực tiếp làm việc với Novak, có lẽ tôi đã nghi ngờ điều đó. Nhưng sau 5 năm theo dõi cậu ấy, tôi hiểu rằng không bao giờ có thể gạch tên Novak khỏi cuộc chơi," Ivanisevic chia sẻ.

Jake Paul chuẩn bị tái xuất sau thất bại trước Anthony Joshua

Trên võ đài boxing, Jake Paul xác nhận đang lên kế hoạch trở lại vào cuối năm nay, dự kiến trong tháng 11 hoặc tháng 12. Đây sẽ là trận đấu đánh dấu sự trở lại của võ sĩ này kể từ sau thất bại knock-out ở hiệp 6 trước Anthony Joshua vào cuối năm ngoái, trận đấu khiến anh bị gãy xương hàm.

Max Verstappen giải thích việc mời phóng viên rời họp báo

Trong một diễn biến khác tại đường đua F1, nhà vô địch Max Verstappen đã lên tiếng về vụ việc yêu cầu nhà báo Giles Richards của tờ Guardian rời khỏi buổi họp báo trước thềm Japanese GP. Verstappen cho rằng phóng viên này đã có hành động thiếu tôn trọng khi cười nhạo anh về sự cố va chạm với George Russell tại Spanish GP trước đó.

Tay đua người Hà Lan khẳng định: "Khi bạn đặt câu hỏi với ý đồ xấu và cười nhạo vào mặt tôi, điều đó thể hiện sự thiếu tôn trọng. Nếu bạn không tôn trọng tôi, tôi cũng không có nghĩa vụ phải tôn trọng bạn."