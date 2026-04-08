Alcaraz lo ngại Jannik Sinner trong cuộc đua ngôi số 1 thế giới tại Monte Carlo Carlos Alcaraz thừa nhận áp lực bảo vệ điểm số trước sự bám đuổi của Sinner, trong khi Red Bull Racing đối mặt khủng hoảng nhân sự ảnh hưởng đến Max Verstappen.

Carlos Alcaraz dù vừa có khởi đầu thuận lợi tại mặt sân đất nện Monte Carlo nhưng không giấu nổi sự lo lắng về vị thế trên bảng xếp hạng ATP. Tay vợt người Tây Ban Nha thừa nhận cuộc đua giành ngôi vị số 1 thế giới với Jannik Sinner đang trở nên bất lợi do áp lực phải bảo vệ lượng điểm số khổng lồ từ mùa giải trước.

Áp lực bảo vệ vương quyền của Carlos Alcaraz

Năm 2024, Alcaraz đã có một giai đoạn bùng nổ với ba danh hiệu lớn và lọt vào chung kết Barcelona. Chính thành tích ấn tượng này vô hình trung tạo ra gánh nặng điểm số cho anh ở mùa giải năm nay. Alcaraz hiểu rằng chỉ cần một cú sảy chân tại các giải đấu then chốt, anh sẽ ngay lập tức bị đối thủ vượt mặt.

Sinner (bên trái) so tài với Alcaraz

Đáng chú ý, dù Jannik Sinner vắng mặt trong nửa đầu mùa đất nện 2025 vì án treo vợt, khoảng cách về điểm số vẫn đang bị thu hẹp. Việc Alcaraz tự "cảnh tỉnh" bản thân cho thấy sự khốc liệt của quần vợt đỉnh cao, nơi sự ổn định về phong độ quan trọng hơn những chiến thắng đơn lẻ.

Nỗi thất vọng tại Monte Carlo và cuộc khủng hoảng Red Bull

Cũng tại Monte Carlo Masters, Roberto Bautista Agut đã phải dừng bước đầy cay đắng chỉ sau 23 phút thi đấu tại vòng một. Tay vợt người Tây Ban Nha bước vào giải với tư cách "lucky loser" nhưng sớm bộc lộ vấn đề về thể lực khi đối đầu Matteo Berrettini. Sau khi bị dẫn trước 0-4 và gặp khó khăn trong di chuyển, Agut đã quyết định rút lui sớm để tránh chấn thương nghiêm trọng hơn.

Trong khi đó, tại đường đua Công thức 1, đội đua Red Bull Racing đang trải qua giai đoạn tái thiết đầy thách thức. Việc mất đi nhiều nhân sự chủ chốt trong 12 tháng qua đã ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất của Max Verstappen. Nhà vô địch thế giới chỉ giành được 12 điểm sau ba chặng đầu mùa và vừa phải bỏ cuộc tại chặng Trung Quốc do sự cố kỹ thuật.

Sự trở lại của Ronda Rousey tại UFC

Ở một diễn biến khác, nữ võ sĩ Ronda Rousey gây chú ý khi tiết lộ mối quan hệ phức tạp với HLV Ricky Lundell. Từng cực kỳ ghét Lundell vì ông đứng về phía đối thủ trong quá khứ, nhưng Rousey hiện đã quyết định hợp tác cùng vị chiến lược gia này cho màn tái xuất đối đầu Gina Carano. Sự chuyên nghiệp và chân thành của Lundell đã thuyết phục được ngôi sao UFC, hứa hẹn một sự kết hợp bùng nổ trong thời gian tới.