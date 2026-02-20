Alcaraz ngược dòng đánh bại Khachanov tại tứ kết Qatar Open 2026 Sau khi để thua ở loạt tie-break set đầu, Carlos Alcaraz đã bừng tỉnh để lội ngược dòng thắng 2-1 trước Karen Khachanov, chính thức ghi tên vào bán kết Qatar Open 2026.

Hạt giống số một Carlos Alcaraz vừa khẳng định bản lĩnh của một ngôi sao hàng đầu khi vượt qua Karen Khachanov trong một trận cầu đầy kịch tính tại tứ kết Qatar Open 2026. Dù gặp phải sự kháng cự mãnh liệt và để thua ở set đấu đầu tiên, tay vợt người Tây Ban Nha vẫn biết cách xoay chuyển cục diện để giành vé vào vòng kế tiếp.

Khởi đầu khó khăn trong loạt tie-break

Cuộc chạm mặt Khachanov diễn ra không hề dễ dàng với Alcaraz ngay từ những phút đầu. Hai tay vợt giằng co quyết liệt trong từng game cầm giao bóng, buộc set 1 phải phân định bằng loạt tie-break cân não. Tại đây, Khachanov thi đấu thăng hoa và tập trung hơn để giành chiến thắng 7-3, vươn lên dẫn trước 1-0 trong sự ngỡ ngàng của người hâm mộ tại Doha.

Màn lột xác ngoạn mục của Alcaraz

Đối diện với nguy cơ bị loại sớm, Alcaraz đã có màn trình diễn "lột xác" ở set đấu thứ hai. Với vị thế của ứng viên vô địch, anh gia tăng áp lực đáng kể lên những cú giao bóng của đối thủ. Chỉ cần một break point duy nhất, Alcaraz đã tận dụng thành công để giành chiến thắng 6-4, đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Bản lĩnh của tay vợt lớn được Alcaraz thể hiện

Thừa thắng xông lên, mọi thứ trở nên trơn tru hơn đối với Alcaraz trong set quyết định. Tay vợt người Tây Ban Nha hoàn toàn làm chủ thế trận khi có tới 2 lần bẻ game cầm giao bóng của Khachanov. Những cú đánh uy lực từ cuối sân giúp Alcaraz thắng nhanh 6-3 ở set cuối, hoàn tất màn ngược dòng ấn tượng.

Thống kê chuyên môn sau trận đấu

Dưới đây là các thông số kỹ thuật chi tiết của trận đấu giữa Alcaraz và Khachanov:

Thông số Alcaraz Khachanov Ghi điểm Ace 8 4 Lỗi giao bóng kép 2 2 Tỷ lệ giao bóng 1 70% 70% Giao bóng 1 ăn điểm 77% 71% Giao bóng 2 ăn điểm 67% 55% Tận dụng Break Point 3/10 0/3 Tổng số điểm thắng 105/202 97/202

Chiến thắng với tỷ số chung cuộc 6-7, 6-4, 6-3 giúp Carlos Alcaraz chính thức góp mặt tại bán kết Qatar Open 2026. Đối thủ sắp tới của anh trên hành trình chinh phục danh hiệu sẽ là Andrey Rublev.