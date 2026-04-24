Alcaraz nhận cảnh báo về nguy cơ hủy hoại sự nghiệp do lịch thi đấu dày đặc Huyền thoại Andy Roddick lo ngại sự nghiệp của Carlos Alcaraz sẽ bị rút ngắn vì chấn thương, trong khi tương lai của Max Verstappen tại Red Bull đang lung lay dữ dội.

Carlos Alcaraz đang đối mặt với bài toán nan giải về thể lực khi chuỗi chấn thương cổ tay đe dọa trực tiếp đến khả năng tham dự Roland Garros. Việc liên tục cày ải tại các giải ATP Tour như Monte Carlo và Barcelona Open đã khiến tay vợt người Tây Ban Nha rơi vào tình trạng quá tải, buộc các chuyên gia phải đưa ra những cảnh báo nghiêm trọng.

Bóng ma chấn thương bủa vây Carlos Alcaraz

Khác với sự bền bỉ kinh ngạc của đàn anh Rafael Nadal trên mặt sân đất nện, Alcaraz đang bộc lộ những điểm yếu về khả năng hồi phục. Dù từng thống trị Rome Masters và Roland Garros mùa trước, nhưng việc theo đuổi lịch trình dày đặc đã khiến tay vợt trẻ liên tục gặp vấn đề về cơ bắp và khớp.

Alcaraz cày ải quá nhiều

Huyền thoại quần vợt Andy Roddick bày tỏ sự lo ngại rằng việc Alcaraz quá "tham" thi đấu có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp lâu dài. Theo Roddick, nếu không biết cách tiết chế và quản lý khối lượng vận động, Alcaraz có thể sẽ phải sớm chia tay đỉnh cao tương tự như những trường hợp đáng tiếc trong lịch sử.

Max Verstappen và kịch bản rời Red Bull Racing

Tại đường đua F1, tương lai của nhà vô địch thế giới Max Verstappen đang trở thành tâm điểm của những đồn đoán. Lando Norris (McLaren) tin rằng Verstappen vẫn sẽ ở lại trong năm nay, nhưng Giám đốc Zak Brown lại đưa ra quan điểm trái ngược khi cho rằng tay đua người Hà Lan đang cân nhắc việc gia nhập một đội đua khác.

Sự ra đi sắp tới của kỹ sư trưởng Gianpiero Lambiase được xem là "giọt nước tràn ly", khiến Verstappen phải tính toán lại lộ trình của mình. Phong độ không ổn định của chiếc xe Red Bull trong thời gian gần đây càng củng cố thêm khả năng về một cuộc chia tay lịch sử trong tương lai gần.

Biến động tại UFC 328 và làng quần vợt thế giới

Trên sàn đấu võ thuật hỗn hợp, cựu vô địch Luke Rockhold đã gây bất ngờ khi công khai ủng hộ Khamzat Chimaev hạ gục Sean Strickland tại sự kiện UFC 328. Rockhold tin rằng kỹ năng chuyên môn của Chimaev hoàn toàn vượt trội so với đối thủ, bất chấp việc Strickland được thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả nhà tại Newark.

Trong khi đó, cựu số 1 thế giới Andy Murray tiết lộ anh chưa có ý định trở lại công tác huấn luyện sau khi kết thúc hợp đồng với Novak Djokovic. Dù đã giúp tay vợt người Serbia giành chức vô địch Australian Open đầu năm 2025, Murray hiện muốn ưu tiên thời gian cho gia đình trước khi nhận lời dẫn dắt các tài năng trẻ khác.

Ở một diễn biến khác, Jannik Sinner đã xác nhận sẽ tham dự Madrid Open nhằm duy trì cảm giác bóng sau chuỗi thành tích ấn tượng với 3 danh hiệu Masters 1.000 liên tiếp. Với việc các đối thủ lớn như Alcaraz và Djokovic vắng mặt, Sinner đang đứng trước cơ hội lớn để củng cố vị thế số 1 thế giới trên bảng xếp hạng ATP.