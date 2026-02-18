Alcaraz phản hồi về 'hợp đồng' với Djokovic và tin nóng thể thao sáng 18/2 Carlos Alcaraz chính thức lên tiếng về việc trả phí bản quyền giao bóng cho Djokovic, trong khi làng tennis Úc sắp chia tay CEO Craig Tiley sau hai thập kỷ gắn bó.

Sáng ngày 18/2, thế giới thể thao chứng kiến những màn tương tác thú vị giữa hai ngôi sao hàng đầu làng quần vợt là Carlos Alcaraz và Novak Djokovic. Bên cạnh đó, thông tin về sự thay đổi nhân sự cấp cao tại Tennis Australia và sự trở lại đầy ngạo nghễ của Tyson Fury cũng thu hút sự quan tâm lớn của giới mộ điệu.

Carlos Alcaraz và câu chuyện 'bản quyền' giao bóng với Djokovic

Gần đây, tay vợt trẻ Carlos Alcaraz đã có sự điều chỉnh trong kỹ thuật giao bóng, khiến nhiều người liên tưởng đến phong cách đặc trưng của Novak Djokovic. Trước sự trùng hợp này, tay vợt người Serbia đã lên tiếng trêu đùa rằng "tiểu Nadal" cần phải ký một bản hợp đồng để trả tiền bản quyền cho mình.

Alcaraz luôn có những tương tác thú vị với Djokovic

Đáp lại lời thách đố hóm hỉnh từ đàn anh, Alcaraz cho biết: "Hợp đồng đã ký rồi. Nói đùa thôi, thật tuyệt khi anh ấy có khiếu hài hước. Chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện vui vẻ và mọi chuyện đều ổn thỏa." Sự tương tác này một lần nữa khẳng định mối quan hệ tốt đẹp và sự tôn trọng lẫn nhau giữa hai thế hệ ngôi sao của làng banh nỉ.

Craig Tiley sắp rời Tennis Australia sau 20 năm gắn bó

Một thông tin chấn động khác đối với quần vợt Úc là khả năng ra đi của Craig Tiley. Theo nhiều nguồn tin, vị lãnh đạo kỳ cựu này đang chuẩn bị chuyển sang dẫn dắt Hiệp hội Quần vợt Mỹ (USTA). Dự kiến, ông sẽ được xác nhận là tân CEO của USTA vào tuần tới.

Sự ra đi của Craig Tiley đánh dấu sự kết thúc của một kỷ nguyên kéo dài hai thập kỷ. Trong thời gian tại chức, ông đã có công lớn trong việc biến Australian Open trở thành một trong những sự kiện thể thao hàng đầu thế giới. Đây được xem là một tổn thất không nhỏ đối với Tennis Australia trong nỗ lực duy trì vị thế của giải Grand Slam đầu tiên trong năm.

Alex Eala nhận vinh dự lớn; Tyson Fury tuyên bố gây sốc

Tại Philippines, tay vợt trẻ Alex Eala tiếp tục ghi dấu ấn mạnh mẽ sau một mùa giải WTA 2025 bùng nổ. Hiệp hội Nhà báo Thể thao Philippines (PSA) đã chính thức vinh danh cô là Nữ vận động viên xuất sắc nhất năm 2025. Ở hạng mục dành cho nam, giải thưởng thuộc về vận động viên thể dục dụng cụ Carlos Yulo.

Trên sàn đấu quyền anh, Tyson Fury đang chuẩn bị cho ngày trở lại vào ngày 11/4 tới đây để chạm trán Arslanbek Makhmudov. Đáng chú ý, "Gypsy King" đã đưa ra tuyên bố đầy ngạo nghễ khi khẳng định không cần bất kỳ huấn luyện viên hay chuyên gia nào cho lần thượng đài này.

Fury chia sẻ đầy tự tin: "Tôi không cần HLV, chuyên gia dinh dưỡng hay chuyên gia tâm lý. Tôi có bằng tiến sĩ về quyền anh. Tôi chỉ cần một người lau hộ dụng cụ bảo vệ răng và đưa nước giữa các hiệp." Tuyên bố này một lần nữa cho thấy cá tính khác biệt của võ sĩ người Anh sau 16 tháng vắng bóng trên sàn đấu.