Alcaraz phô diễn đẳng cấp thượng thừa, tiến bước vào tứ kết Qatar Open 2026 Đánh bại Royer sau hai set đấu đầy kịch tính với tỷ số 6-2 và 7-5, Carlos Alcaraz chính thức góp mặt tại vòng tứ kết Qatar Open để đối đầu cùng hạt giống Khachanov.

Carlos Alcaraz tiếp tục hành trình chinh phục Qatar Open 2026 bằng một màn trình diễn đầy bản lĩnh tại vòng 2. Tay vượt người Tây Ban Nha đã khuất phục Royer chỉ sau hai set đấu với các tỷ số 6-2 và 7-5, khẳng định vị thế ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch.

Sự áp đảo tuyệt đối trong set mở màn

Bước vào hiệp thi đấu thứ nhất, Alcaraz nhanh chóng thiết lập thế trận một chiều nhờ những cú đánh uy lực từ cuối sân. Sự chênh lệch về đẳng cấp sớm lộ rõ khi tay vợt số một thế giới (theo biệt danh "Tiểu Nadal") có được break point quan trọng ngay ở game thứ 3.

Trước áp lực quá lớn từ Alcaraz, Royer tỏ ra lúng túng và không thể duy trì được sự ổn định trong các tình huống giao bóng. Alcaraz tiếp tục bẻ thêm một game giao bóng nữa của đối thủ để khép lại set 1 một cách chóng vánh với tỷ số 2-6.

Alcaraz thi đấu quá ấn tượng trước đối thủ Royer tại vòng 2.

Bản lĩnh vượt khó và màn ngược dòng tại set 2

Sang set thi đấu thứ hai, kịch bản trở nên hấp dẫn hơn khi Royer dồn toàn lực nhằm tìm kiếm cơ hội lật ngược thế cờ. Tay vợt này thi đấu đầy quyết tâm và gây bất ngờ khi giành được break ở game thứ 4, vươn lên dẫn trước và tạo ra áp lực không nhỏ lên phía Alcaraz.

Tuy nhiên, bản lĩnh của một nhà vô địch đã giúp Alcaraz không hề nao núng. Anh bình tĩnh điều chỉnh chiến thuật, tận dụng triệt để những sơ hở trong các game cầm giao bóng quyết định của đối phương. Alcaraz bẻ ngược lại game giao bóng của Royer ở game 9 và game 11, hoàn tất cú lội ngược dòng đầy cảm xúc với tỷ số 7-5.

Phân tích các chỉ số chuyên môn

Nhìn vào các số liệu thống kê, sự vượt trội của Alcaraz nằm ở khả năng giao bóng 1 cực kỳ ổn định với tỷ lệ lên tới 81%. Bên cạnh đó, khả năng tận dụng các cơ hội bẻ giao bóng (Break point) đạt hiệu suất 50% (4/8) cũng là chìa khóa mang về chiến thắng chung cuộc.

Thông số thống kê Alcaraz Royer Tỷ số set 6-2, 7-5 0 Aces 4 2 Lỗi kép 2 2 Tỷ lệ giao bóng 1 81% 56% Giao bóng 1 ăn điểm 66% 60% Giao bóng 2 ăn điểm 62% 43% Điểm Break 4/8 1/5 Tổng số điểm 75/132 57/132

Với thắng lợi thuyết phục này, Carlos Alcaraz chính thức ghi tên mình vào vòng tứ kết Qatar Open 2026. Thử thách tiếp theo của tay vợt người Tây Ban Nha sẽ là cuộc đối đầu đầy duyên nợ với Khachanov, trận đấu hứa hẹn sẽ mang đến nhiều kịch tính cho người hâm mộ tennis thế giới.