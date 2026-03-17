Alcaraz thừa nhận mệt mỏi vì bị "săn đuổi", Djokovic rút khỏi Miami Open Thất bại của Carlos Alcaraz tại Indian Wells cùng quyết định rút lui của Novak Djokovic khỏi Miami Open đang tạo nên những biến động lớn trong làng quần vợt thế giới.

Carlos Alcaraz, tay vợt số 1 thế giới, vừa trải qua một tuần thi đấu đầy áp lực tại Indian Wells Masters khi chuỗi 16 trận thắng liên tiếp bị chặn đứng bởi Daniil Medvedev. Thất bại 3-6, 6-7(3) không chỉ là một kết quả chuyên môn đơn thuần, mà còn là lời thừa nhận về sự mệt mỏi khi luôn phải thi đấu trong tâm thế là mục tiêu số một của mọi đối thủ.

Alcaraz đã phải đón nhận thất bại đầu tiên trong năm 2026

Áp lực từ vị thế số 1 của Carlos Alcaraz

Dù khởi đầu mùa giải 2026 đầy bùng nổ, ngôi sao người Tây Ban Nha thừa nhận việc duy trì phong độ cao nhất mỗi khi ra sân là một thử thách khắc nghiệt. Trước đó, anh từng ví việc đối đầu với các đối thủ dưới cơ nhưng chơi xuất thần như Arthur Rinderknech giống như phải "đối đầu với Roger Federer mỗi ngày". Tuy nhiên, sau trận thua Medvedev, Alcaraz không giấu nổi sự quá tải khi các đối thủ luôn bước vào trận với quyết tâm cao nhất để đánh bại nhà vô địch.

Nỗi lo về phong độ của Novak Djokovic tại Roland Garros

Bên cạnh biến động của Alcaraz, làng quần vực thế giới tiếp tục nhận tin không vui từ Novak Djokovic. Tay vợt số 3 thế giới đã chính thức rút khỏi Miami Open do chấn thương vai dai dẳng. Quyết định này được đưa ra ngay sau khi anh dừng bước sớm tại vòng bốn Indian Wells Masters trước tay vợt Jack Draper.

Việc không tham dự Miami Open khiến Djokovic mất đi 650 điểm trên bảng xếp hạng ATP, đẩy anh vào nguy cơ rơi khỏi top 3 thế giới. Đáng chú ý, huyền thoại Boris Becker nhận định rằng với thể trạng hiện tại và việc phải đeo ống tay hỗ trợ, cơ hội để Nole chinh phục Grand Slam thứ 25 tại Roland Garros là điều gần như không tưởng.

Lewis Hamilton hào hứng sau màn so kè tại Chinese Grand Prix

Chuyển sang đường đua F1, Lewis Hamilton đã mang lại bầu không khí phấn khích cho người hâm mộ tại Chinese Grand Prix. Cựu vương thế giới kết thúc chặng đua ở vị trí thứ ba sau một cuộc chiến bánh xe kịch tính với đồng đội Charles Leclerc ở những vòng cuối cùng.

Đáng chú ý, đội đua Mercedes đã thể hiện sức mạnh vượt trội khi George Russell và Kimi Antonelli chiếm giữ hai vị trí đầu bảng. Hamilton khẳng định đây là một trong những trải nghiệm thú vị nhất của anh trong thời gian qua, đồng thời đề cao tính công bằng và kịch tính trong màn đối đầu trực diện với Leclerc.

Bước tiến thương mại của Tom Aspinall và biến động tại UFC

Trong lĩnh vực võ thuật tổng hợp, nhà vô địch hạng nặng UFC Tom Aspinall đang được dự báo sẽ bùng nổ về giá trị thương mại. Ông bầu Eddie Hearn tin rằng với sự quản lý mới, Aspinall có thể kiếm được những hợp đồng tài trợ khổng lồ vượt xa thu nhập từ các trận đấu đơn thuần trong lồng bát giác.

Trong khi đó, sự kiện UFC White House lại đang vấp phải những luồng ý kiến trái chiều từ giới chuyên môn. Nhiều ý kiến cho rằng ban tổ chức cần thay đổi trận đấu tâm điểm sang màn so tài giữa Jon Jones và Alex Pereira để cứu vãn sức hút cho sự kiện, thay vì giữ nguyên kế hoạch tranh đai tạm thời như hiện tại.