Alcaraz thừa nhận sự 'điên rồ' từ kỷ lục của Djokovic; Thùy Linh dừng bước tại All England Open Carlos Alcaraz bày tỏ sự thán phục trước chuỗi 41 trận thắng của Novak Djokovic trong bối cảnh đang duy trì mạch 12 trận bất bại. Tại các đấu trường khác, Dương Quốc Hoàng giành vé đi tiếp trong khi Nguyễn Thùy Linh sớm chia tay giải Anh mở rộng.

Carlos Alcaraz bước vào chiến dịch bảo vệ ngôi vương tại Indian Wells Masters với phong độ hủy diệt, nhưng tay vợt người Tây Ban Nha thẳng thắn thừa nhận khoảng cách trình độ vẫn còn rất xa so với cột mốc lịch sử mà Novak Djokovic từng thiết lập. Dù đang sở hữu 12 trận toàn thắng và 2 danh hiệu liên tiếp tại Australian Open và Qatar Open, ngôi sao 22 tuổi vẫn cảm thấy choáng ngợp trước kỷ lục khởi đầu mùa giải của đàn anh người Serbia.

Alcaraz và nỗi ám ảnh mang tên kỷ lục 41 trận thắng

Trở lại Indian Wells, nơi Alcaraz từng đăng quang hai năm liên tiếp (2023-2024), tay vợt số 1 thế giới hiện là ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch. Tuy nhiên, khi được nhắc về chuỗi 41 trận thắng liên tiếp của Djokovic vào năm 2011, Alcaraz không giấu nổi sự kinh ngạc.

Alcaraz (bên phải) thừa nhận choáng ngợp trước kỷ lục của Djokovic

“Tôi biết Novak giữ kỷ lục 41 trận. Thật ra bạn không nhận ra nó khó đến mức nào cho tới khi chính mình cố gắng đuổi theo,” Alcaraz chia sẻ. Anh thậm chí đã dùng những từ ngữ mạnh mẽ để mô tả sự khó khăn: “Khi bạn mới thắng 12 trận, bạn sẽ nghĩ mình vẫn còn phải thắng thêm bốn hoặc năm giải lớn nữa. Thật sự khó tin!”. Nếu vô địch Indian Wells năm nay, Alcaraz cũng chỉ mới chạm mốc 18 trận thắng, chưa bằng một nửa thành tích của siêu sao người Serbia.

Dương Quốc Hoàng thẳng tiến vào vòng Last 16 Pattaya Open 2026

Tại bộ môn bi-a pool, cơ thủ số một Việt Nam Dương Quốc Hoàng đã khẳng định bản lĩnh tại giải Pattaya Open 2026. Trong trận đấu gặp Patric Gonzales (Philippines), “Hoàng Sao” đã có màn khởi đầu áp đảo khi dẫn trước với tỷ số 7-2.

Mặc dù đối thủ nỗ lực rút ngắn cách biệt xuống 7-5, Dương Quốc Hoàng đã kịp thời lấy lại sự tập trung ở những thời điểm then chốt. Anh tận dụng sai lầm của Gonzales ở rack cuối để ấn định chiến thắng 9-5. Với kết quả này, Quốc Hoàng là đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt tại vòng 1/8, nơi anh sẽ đối đầu với Ronnel Nalaunan, á quân Chinese Taipei Open 2026.

Kịch bản tiếc nuối của Nguyễn Thùy Linh tại All England Open

Khuya ngày 4/3, tay vợt nữ số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh đã phải sớm dừng bước tại giải cầu lông danh giá All England Open 2026. Đối thủ của cô là Line Christophersen, tay vợt người Đan Mạch sở hữu chiều cao vượt trội 1m76.

Thùy Linh sớm dừng bước tại All England Open

Dù đã nỗ lực điều cầu hiểm hóc trong hiệp 1, Thùy Linh vẫn không thể khuất phục được khả năng cứu cầu bền bỉ nhờ sải chân dài của Christophersen. Tay vợt Việt Nam để thua set đầu 15-21 và tiếp tục bế tắc trong set 2 với tỷ số 11-21, qua đó khép lại hành trình tại giải Super 1000 này với thất bại chung cuộc 0-2.

Tin vắn thể thao quốc tế: McGregor tái xuất, Steph Curry trở lại

Võ sĩ Conor McGregor đã xác nhận đang đàm phán để trở lại lồng bát giác UFC vào mùa hè năm nay tại Las Vegas. McGregor ưu tiên thi đấu tại Las Vegas thay vì sự kiện tại Nhà Trắng để đảm bảo quyền lợi về doanh thu phòng vé.

Conor McGregor

Tại giải bóng rổ NBA, Golden State Warriors đón tin vui khi siêu sao Steph Curry dự kiến tái xuất vào ngày 16/3 trong trận gặp New York Knicks sau thời gian dưỡng thương đầu gối. Sự trở lại của Curry là vô cùng quan trọng khi Warriors đang nỗ lực cạnh tranh suất dự playoff tại miền Tây.

Ở một diễn biến khác, cầu thủ gốc Việt Johnny Juzang đã chính thức chuyển sang Nga thi đấu cho CLB Zenit Saint-Petersburg tại giải VTB United League. Trong khi đó, giải vô địch bóng chuyền bãi biển thế giới 2026 (World Beach Volleyball Championship) ghi nhận sự vắng mặt đáng tiếc của các đội bóng vùng Vịnh do rủi ro an ninh đường hàng không.