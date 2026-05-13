Alcaraz và Sinner được đánh giá vượt trội Federer và Nadal về thể chất Huyền thoại Mats Wilander nhận định hai ngôi sao trẻ Carlos Alcaraz và Jannik Sinner đã thiết lập tiêu chuẩn mới về tốc độ và sự dẻo dai, vượt qua cả những tiền bối trong nhóm Big 3.

Huyền thoại làng quần vợt Mats Wilander vừa đưa ra những phân tích sâu sắc về sự vươn tầm của Carlos Alcaraz và Jannik Sinner. Cựu số một thế giới tin rằng hai tay vợt trẻ này không chỉ là những người kế vị đơn thuần mà còn sở hữu những phẩm chất thể chất vượt trội so với thời kỳ đỉnh cao của Roger Federer và Rafael Nadal.

Kỷ nguyên của tốc độ và sự dẻo dai

Theo Wilander, điểm tương đồng lớn nhất giữa Alcaraz và Sinner chính là khả năng kết hợp giữa tốc độ đánh bóng cực nhanh và kỹ năng di chuyển linh hoạt. Ông đánh giá nền tảng thể chất của họ tiệm cận với Novak Djokovic hơn là phong cách truyền thống của Federer hay Nadal.

"Tôi thấy họ có lối chơi rất tương đồng, đánh bóng nhanh và di chuyển cực kỳ thông minh nhờ thể chất vượt trội. Thậm chí, tôi cho rằng họ còn tốt hơn cả Nadal và Federer ở khía cạnh này," Wilander chia sẻ. Ông cũng nhấn mạnh rằng chất lượng chuyên môn mà cả hai duy trì trên mọi mặt sân là điều hiếm thấy ở những tay vợt cùng độ tuổi trong lịch sử.

Biến động nhân sự tại Roland Garros

Trong khi Alcaraz và Sinner đang thăng hoa, Holger Rune lại mang đến tin không vui cho người hâm mộ. Tay vợt người Đan Mạch đã chính thức xác nhận rút lui khỏi Roland Garros để tập trung hồi phục sau ca phẫu thuật chấn thương từ cuối năm ngoái. Rune hy vọng sẽ kịp lấy lại phong độ tốt nhất khi mùa giải sân cỏ bắt đầu.

Tin nóng từ làng võ thuật: McGregor tái xuất, Jake Paul lo ngại giải nghệ

Lồng bát giác UFC chuẩn bị chứng kiến sự trở lại của ngôi sao lớn nhất lịch sử giải đấu. Theo các nguồn tin uy tín, thỏa thuận cho trận đấu giữa Conor McGregor và cựu vô địch Max Holloway đã đi đến những giai đoạn cuối cùng. Đây được xem là một trong những sự kiện thể thao đối kháng được mong chờ nhất trong năm.

Ngược lại với sự hào hứng của McGregor, Jake Paul đang đối mặt với tương lai mờ mịt. Sau chấn thương gãy xương hàm nghiêm trọng trong trận đấu với Joshua, võ sĩ này vẫn chưa thể trở lại tập luyện đối kháng. Paul thừa nhận khả năng phải giải nghệ sớm nếu kết quả chụp chiếu sắp tới không khả quan, do cấu trúc xương hàm hiện tại phải phụ thuộc vào các tấm titan cấy ghép.