Alcaraz và Zverev đồng loạt xuất trận tại ATP 500: Thử thách tâm lý trên mặt sân đất nện Sau những biến động tại Monte Carlo, Carlos Alcaraz và Alexander Zverev sẽ chính thức bắt đầu hành trình tại Barcelona và Munich với mục tiêu khẳng định vị thế trước các đối thủ dưới tầm.

Tâm điểm của làng quần vợt thế giới ngày 14/4 đổ dồn về hai giải đấu ATP 500 quan trọng tại Barcelona và Munich. Đây là thời điểm các ứng viên hàng đầu cho chức vô địch Roland Garros bắt đầu quá trình tinh chỉnh phong độ, đặc biệt là sau những kết quả trái ngược tại Monte Carlo Masters vừa qua.

Carlos Alcaraz và bài toán tâm lý sau thất bại tại Monte Carlo

Chỉ 48 giờ sau trận chung kết căng thẳng tại Monte Carlo Masters 2026, Carlos Alcaraz đã có mặt tại Barcelona Open. Tay vợt người Tây Ban Nha bước vào giải đấu quê nhà với một trạng thái tâm lý đặc biệt: vừa khát khao phục thù sau trận thua Jannik Sinner, vừa phải đối mặt với nguy cơ quá tải và hụt nhịp cơ học.

Alcaraz (bên phải) chắc chắn không được chủ quan dù Virtanen (bên trái) bị đánh giá thấp hơn nhiều

Đối thủ của Alcaraz tại vòng 1 là Otto Virtanen, tay vợt hạng 133 ATP. Xét về thông số kỹ thuật, đây là một cặp đấu chênh lệch hoàn toàn. Tuy nhiên, Virtanen đang sở hữu sự tự tin sau hai chiến thắng tại vòng loại, đặc biệt là khả năng chơi thứ tennis mạo hiểm, không áp lực. Nếu Alcaraz không sớm thiết lập được nhịp độ bằng những cú topspin nặng sở trường, anh có thể bị cuốn vào lối đánh ngẫu hứng của tay vợt người Phần Lan.

Alexander Zverev: Bảo vệ ngôi vương tại Munich

Tại Munich, Alexander Zverev bắt đầu chiến dịch bảo vệ danh hiệu Bavarian International. Với tư cách là đương kim vô địch và tay vợt số 3 thế giới, Zverev được đánh giá là ứng viên số 1 nhờ bộ kỹ năng giao bóng và điều phối bóng cuối sân cực tốt, vốn rất phù hợp với điều kiện mặt sân đất nện chậm và nặng tại Đức.

Zverev (bên trái) có kết quả đối đầu ngang bằng so với tay vợt Serbia, Kecmanovic (bên phải)

Thử thách của Zverev mang tên Miomir Kecmanovic. Dù Zverev vượt trội về thứ hạng, nhưng thành tích đối đầu 2-2 cho thấy Kecmanovic không phải đối thủ dễ bị khuất phục. Điểm yếu lớn nhất của tay vợt người Serbia hiện tại là phong độ sa sút khi thua 4 trên 5 trận gần nhất. Nếu Zverev duy trì được tỷ lệ giao bóng một ổn định, anh hoàn toàn có thể kiểm soát thế trận và tận dụng sự cổ vũ từ khán giả nhà để giành vé đi tiếp.

Lịch thi đấu đáng chú ý ngày 14/4

Bên cạnh hai trận đấu tâm điểm của Alcaraz và Zverev, các giải đấu ATP 500 còn chứng kiến sự góp mặt của nhiều hạt giống khác như Alex de Minaur và Stefanos Tsitsipas.

Thời gian Trận đấu Giải đấu 17:30 Alexander Zverev - Miomir Kecmanovic Munich Open 20:30 Fabian Marozsan - Stefanos Tsitsipas Munich Open 21:00 Carlos Alcaraz - Otto Virtanen Barcelona Open 22:30 Mariano Navone - Andrey Rublev Barcelona Open

Dự báo chuyên môn cho thấy các tay vợt hạt giống hàng đầu nhiều khả năng sẽ vượt qua vòng 1, nhưng kịch tính có thể xuất hiện nếu các tay vợt cửa dưới tận dụng tốt những sai số nhỏ nhất trong giai đoạn chuyển giao cảm xúc sau Monte Carlo.