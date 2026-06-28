Aldila Sutjiadi đăng quang WTA 500 Bad Homburg Open: Khẳng định vị thế số 1 Đông Nam Á Tay vợt người Indonesia Aldila Sutjiadi cùng huyền thoại Vera Zvonareva đã có màn trình diễn áp đảo để giành chức vô địch tại Đức, đánh dấu danh hiệu WTA Tour thứ 7 trong sự nghiệp của ngôi sao Đông Nam Á.

Trong một buổi tối rực rỡ tại Bad Homburg (Đức), Aldila Sutjiadi đã một lần nữa chứng minh tại sao cô được coi là tay vợt giàu thành tích nhất của quần vợt Đông Nam Á trong nửa thập kỷ qua. Kết hợp cùng kinh nghiệm dày dặn của cựu số 2 thế giới Vera Zvonareva, bộ đôi liên quân Indonesia-Nga đã đánh bại cặp hạt giống Ellen Perez (Úc) và Demi Schuurs (Hà Lan) với tỷ số 2-1 để bước lên bục cao nhất của giải WTA 500 Bad Homburg Open 2026.

Màn hủy diệt trong loạt super tie-break

Trận chung kết diễn ra với những kịch bản trái ngược đầy kịch tính. Sutjiadi và Zvonareva khởi đầu như một cơn lốc trong set 1. Với khả năng điều phối bóng thông minh từ cuối sân của Zvonareva và những pha bắt lưới nhạy bén của Sutjiadi, họ đã 3 lần bẻ thành công game giao bóng của đối thủ để thắng nhanh 6-1.

Tuy nhiên, bản lĩnh của cặp liên quân Úc-Hà Lan đã lên tiếng trong set 2 khi họ tận dụng tối đa các sai lầm nhỏ của Sutjiadi để thắng lại 6-4, kéo trận đấu vào loạt super tie-break quyết định. Tại đây, sự tập trung tuyệt đối đã giúp Sutjiadi và đồng đội tạo nên một kịch bản không tưởng: họ ghi liền một mạch 10 điểm để giành chiến thắng tuyệt đối 10-0 trong loạt đấu súng, chính thức đăng quang ngôi vô địch.

Aldila Sutjiadi đang có phong độ ổn định ở WTA Tour hiện tại.

Sự kết hợp giữa sức trẻ và kinh nghiệm huyền thoại

Chiến thắng này không chỉ mang về danh hiệu WTA thứ 7 cho cá nhân Sutjiadi mà còn ghi dấu ấn cho sự kết hợp hoàn hảo với Vera Zvonareva. Dù không được xếp hạng hạt giống, nhưng đẳng cấp của "lão bà" người Nga – người từng giữ vị trí số 2 thế giới đơn nữ và số 7 thế giới đôi nữ – đã trở thành điểm tựa vững chắc cho tay vợt Indonesia.

Thống kê cho thấy, đây là lần đầu tiên cặp đôi này nâng cúp cùng nhau sau thất bại đáng tiếc tại chung kết WTA Rabat cách đây một tháng. Sự ăn ý ngày càng hoàn thiện giữa một chuyên gia đánh đôi đang ở độ chín sự nghiệp như Sutjiadi (sinh năm 1995) và một huyền thoại sống như Zvonareva đang biến họ thành đối thủ đáng gờm trên mọi mặt sân.

Vị thế không thể lay chuyển của tennis Đông Nam Á

Aldila Sutjiadi từ lâu đã là biểu tượng của quần vợt khu vực. Cô không chỉ thống trị các nội dung đôi tại WTA Tour mà còn sở hữu bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ tại các kỳ đại hội thể thao: từ HCV đơn nữ SEA Games 30 đến HCV đôi nam nữ ASIAD 18. Hiện tại, với vị trí vững chắc trong top 50 thế giới, Sutjiadi đang là niềm hy vọng lớn nhất của khu vực tại các sân chơi Grand Slam.

Sau vinh quang tại Đức, tay vợt người Indonesia sẽ lập tức di chuyển đến Anh để chuẩn bị cho Wimbledon 2026. Tại giải Grand Slam sân cỏ, cô sẽ kết hợp cùng đàn em đồng hương Janice Tjen. Đây được xem là bước chạy đà quan trọng để bộ đôi này hướng tới mục tiêu săn huy chương tại ASIAD 30 diễn ra tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản) vào tháng 9 tới.