Alejandro Garnacho "vụn vỡ" tại Chelsea: Khi lời tiên tri của Gary Neville thành hiện thực Cập bến Stamford Bridge với giá 40 triệu bảng, Alejandro Garnacho đang trải qua giai đoạn tồi tệ nhất sự nghiệp với phong độ chạm đáy và đánh mất niềm tin từ HLV Liam Rosenior.

Phút thứ 45 trong trận đấu với West Ham, Alejandro Garnacho lầm lũi rời sân nhường chỗ cho đồng đội. Đó không chỉ là một quyết định thay người chiến thuật thông thường của HLV Liam Rosenior, mà còn là minh chứng rõ nét nhất cho sự sụp đổ của một thần đồng. Những gì Gary Neville từng cảnh báo về một trạng thái "vụn vỡ hoàn toàn" đang hiển hiện rõ nét hơn bao giờ hết trong màu áo The Blues.

Garnacho đã không còn duy trì được sự tự tin như thường thấy.

Màn trình diễn chạm đáy và nỗi ám ảnh tâm lý

Khi Chelsea chi 40 triệu bảng để đưa Garnacho rời Manchester United vào cuối kỳ chuyển nhượng hè, Stamford Bridge đã kỳ vọng vào một luồng sinh khí mới. Tuy nhiên, sau 6 tháng, niềm tin đó đang biến thành nỗi thất vọng cùng cực. Đỉnh điểm của sự bế tắc chính là màn trình diễn thảm họa trước West Ham, nơi ngôi sao 21 tuổi lập kỷ lục buồn khi để mất bóng tới 12 lần chỉ trong hiệp một.

Sự tự tin – thứ vũ khí mạnh nhất của Garnacho – dường như đã biến mất. Gary Neville, trong buổi bình luận gần đây, đã chỉ rõ sự thay đổi tiêu cực này: "Cậu ấy không hề tự tin. Khi ở đỉnh cao, cậu ấy sẽ lao thẳng vào hậu vệ, nhưng đó không phải là những gì chúng ta thấy hiện tại". Thay vì những pha đột phá táo bạo, Garnacho giờ đây thường xuyên chọn giải pháp an toàn là chuyền bóng về phía sau, một biểu hiện của sự sợ hãi và thiếu quyết đoán.

Sự tương phản giữa các đấu trường

Nhìn vào số liệu thống kê, sự "vụn vỡ" mà Neville đề cập càng trở nên thuyết phục. Dù Garnacho đã có 9 lần in dấu giày vào bàn thắng mùa này, nhưng phần lớn trong số đó đến từ các cuộc đối đầu với những đối thủ yếu tại các giải đấu cúp như Qarabag hay Cardiff City. Tại đấu trường khắc nghiệt như Ngoại hạng Anh, bàn thắng duy nhất của anh đã diễn ra từ tận tháng 10 năm ngoái vào lưới Sunderland.

Cầu thủ người Argentina sa sút thấy rõ.

Đáng chú ý hơn, việc bị Aaron Wan-Bissaka – một người đồng đội cũ tại Man Utd – hoàn toàn phong tỏa đã phơi bày điểm yếu về cả thể chất lẫn khả năng chịu áp lực của tiền đạo người Argentina. Sự hiệu quả vốn là thương hiệu của Garnacho thời còn ở Old Trafford nay đã biến mất, thay vào đó là một cầu thủ rệu rã, thường xuyên làm hỏng nhịp tấn công của toàn đội.

Vị thế lung lay tại Stamford Bridge

Thực tế phũ phàng nhất đối với Garnacho chính là thứ tự ưu tiên trong đội hình của HLV Liam Rosenior. Ngay cả khi các trụ cột như Pedro Neto hay Jamie Gittens dính chấn thương, ban huấn luyện Chelsea vẫn ưu tiên sử dụng những tiền vệ trung tâm như Enzo Fernandez dạt cánh hoặc đưa tiền đạo Liam Delap ra biên thay vì tin tưởng Garnacho. Điều này cho thấy niềm tin của chiến lược gia người Anh dành cho cầu thủ 21 tuổi đã chạm mức thấp nhất.

Sự nghiệp của Garnacho tại London đang đứng trước một "vòng xoáy tử thần". Từ vị thế của một thần đồng được săn đón, anh đang trở thành biểu tượng cho sự thất bại trong mô hình chuyển nhượng của BlueCo. Với sự kiên nhẫn đang cạn dần từ phía người hâm mộ và áp lực từ giới chủ, Garnacho chỉ còn vài tháng để tự cứu lấy sự nghiệp của mình.

Nếu không thể thoát khỏi tình trạng "vụn vỡ" hiện tại, một cuộc chia tay đầy cay đắng vào mùa hè tới là điều gần như chắc chắn. Gary Neville đã đúng, và Garnacho đang phải đối mặt với thử thách lớn nhất trong sự nghiệp non trẻ của mình để chứng minh huyền thoại của Man Utd đã sai.