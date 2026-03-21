Alex De Minaur và Katie Boulter: Chuyện tình ngọt ngào và lời thách đố tại Miami Open Cặp đôi đình đám của làng quần vợt gây chú ý với màn đua tốc độ trên đường đua F1 Miami cùng hình phạt giặt đồ hài hước, đồng thời khẳng định sự ưu tiên cho sự nghiệp.

Không chỉ mang đến những màn trình diễn chuyên môn tại Miami Open, Alex De Minaur và Katie Boulter còn khiến người hâm mộ thích thú với câu chuyện hậu trường đầy kịch tính. Bên cạnh sự nghiệp đang thăng hoa, cặp đôi vừa có màn so tài tốc độ để tìm ra người phải làm việc nhà trong suốt tuần thi đấu.

Cuộc đua tốc độ và hình phạt giặt đồ hài hước

Trong quãng thời gian hiếm hoi cùng góp mặt tại một sự kiện kết hợp cả nam và nữ (ATP và WTA), De Minaur và Boulter đã tham gia thử thách lái xe kart trên chính đường đua F1 tại Miami. Đây không chỉ là một hoạt động giải trí đơn thuần mà còn là một cuộc chiến thực sự với lời thách đố đầy thú vị.

De Minaur và Katie Boulter được coi là cặp đôi đẹp nhất nhì làng banh nỉ hiện nay.

Cụ thể, người thua cuộc trong màn đua xe này sẽ phải chịu trách nhiệm giặt đồ cho đối phương trong suốt một tuần. Suốt thử thách, cả hai không ngừng trêu đùa và "cà khịa" nhau, tạo nên bầu không khí sôi động. Thậm chí, ban tổ chức còn trao giải thưởng cho tay lái liều lĩnh nhất để ghi nhận sự quyết tâm của cả hai tay vợt, dù đây không phải là sân đấu sở trường của họ.

Cặp đôi quyền lực và sự đồng điệu trên mạng xã hội

Mối quan hệ giữa Alex De Minaur và Katie Boulter ngày càng thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng, đặc biệt là sau khi họ công bố đính hôn. Họ thường xuyên có những màn tương tác hóm hỉnh trên mạng xã hội, phản ánh sự thấu hiểu và ủng hộ lẫn nhau trong cuộc sống.

Đáng chú ý, khi De Minaur thay đổi diện mạo với chiếc băng đô (headband) mới, Boulter đã nhanh chóng thể hiện sự ủng hộ bằng cách đùa rằng "cổ đông lớn đã chấp thuận". Những chi tiết nhỏ này cho thấy sự gắn kết bền chặt của cặp đôi vốn được mệnh danh là "tiên đồng ngọc nữ" của làng tennis hiện đại.

Tại Miami Open 2026, cặp đôi hiếm hoi có cơ hội ở chung phòng nhờ giải đấu kết hợp nam nữ.

Ưu tiên chuyên môn giữa áp lực giải đấu lớn

Mặc dù việc Miami Open tổ chức song song nội dung ATP và WTA giúp cả hai có cơ hội ở chung phòng, nhưng Katie Boulter nhấn mạnh rằng tennis vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu. Tay vợt người Anh thừa nhận việc cân bằng giữa tình cảm và sự nghiệp tại các giải đấu lớn là một thử thách không hề đơn giản.

Thực tế đã chứng minh sự hiện diện của De Minaur là nguồn động lực lớn cho Boulter. Cô vừa giành chiến thắng quan trọng trước Jessica Bouzas Maneiro ở vòng 1. Sau giai đoạn tụt xuống ngoài top 100, Boulter đang cho thấy sự trở lại mạnh mẽ khi vươn lên vị trí thứ 70 thế giới, khẳng định vị thế của một trong những tay vợt hàng đầu vương quốc Anh hiện nay.