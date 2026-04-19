Alex Sandro lập cú đúp, Đồng Nai đè bẹp Quảng Ninh 3-0 để xây chắc ngôi đầu bảng Với màn trình diễn chói sáng của Minh Vương và cú đúp từ Alex Sandro, Đồng Nai đánh bại Quảng Ninh 3-0, qua đó gia tăng cách biệt với đội bám đuổi lên 6 điểm.

Trường Tươi Đồng Nai tiếp tục khẳng định sức mạnh tuyệt đối tại giải Hạng Nhất khi giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Quảng Ninh tại vòng 15. Kết quả này giúp đoàn quân của HLV Nguyễn Việt Thắng xây chắc ngôi đầu bảng với 35 điểm, bỏ xa đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Bắc Ninh tới 6 điểm trên bảng xếp hạng.

Sức mạnh áp đảo từ tuyến giữa

Ngay sau tiếng còi khai cuộc tại sân vận động tỉnh Bình Phước, đội chủ nhà đã nhanh chóng thiết lập quyền kiểm soát. Bộ đôi tiền vệ Lương Xuân Trường và Trần Minh Vương trở thành linh hồn trong lối chơi của Đồng Nai, giúp đội bóng áo đỏ làm chủ hoàn toàn khu trung tuyến nhờ khả năng điều tiết nhịp độ và nhãn quan chiến thuật sắc bén.

Thế trận áp đảo sớm được cụ thể hóa ở phút 25. Từ quả đá phạt trực tiếp hiểm hóc của Minh Vương, Thanh Minh thực hiện pha đánh đầu chiến thuật kiến tạo cho Thành Lộc dứt điểm cận thành, mở tỷ số trận đấu. Bàn thắng sớm giúp các cầu thủ chủ nhà thi đấu thanh thoát và tự tin hơn trong từng nhịp chạm bóng.

Alex Sandro giúp Đồng Nai có chiến thắng thuyết phục trên sân nhà trước Quảng Ninh. Ảnh: Trường Tươi Đồng Nai FC.

Chỉ 7 phút sau bàn mở tỷ số, Minh Vương tiếp tục để lại dấu ấn với đường chọc khe tinh tế xé toang hàng phòng ngự đối phương. Chân sút chủ lực Alex Sandro lập tức thoát xuống, dứt điểm kỹ thuật bằng má ngoài chân phải để nhân đôi cách biệt cho đội chủ sân Bình Phước.

Nỗ lực trong bế tắc của Quảng Ninh

Ở phía bên kia chiến tuyến, các học trò của HLV Nguyễn Văn Đàn tỏ ra hoàn toàn lép vế trong việc triển khai đấu pháp phòng ngự phản công. Những đường lên bóng đơn điệu của đội khách dễ dàng bị bẻ gãy từ xa, khiến khung thành của thủ môn lão tướng Bùi Tấn Trường luôn trong trạng thái an toàn tuyệt đối.

Bước sang hiệp hai, Quảng Ninh không còn đường lùi và buộc phải đẩy cao đội hình. Ban huấn luyện đội khách thực hiện hàng loạt thay đổi nhân sự khi tung Nghiêm Xuân Tú, Vũ Minh Tuấn và Nguyễn Kim Nhật vào sân nhằm gia tăng hỏa lực. Tuy nhiên, chất lượng trong các pha phối hợp quyết định của đội khách vẫn quá mờ nhạt và thiếu tính đột biến trước hệ thống phòng ngự kỷ luật của Đồng Nai.

Thẻ đỏ và dấu chấm hết

Mọi hy vọng lật ngược thế cờ của Quảng Ninh chính thức sụp đổ ở phút 80 khi trung vệ Thái Bá Sang nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu. Với lợi thế hơn người, Đồng Nai chơi ung dung nhưng vẫn kịp tung ra đòn kết liễu ở phút 85. Alex Sandro hoàn tất cú đúp cá nhân với pha xử lý bóng mềm mại loại bỏ hậu vệ đối phương trước khi cứa lòng kỹ thuật, ấn định thắng lợi giòn giã 3-0.

Thông số trận đấu Trường Tươi Đồng Nai Quảng Ninh Tỷ số 3 0 Bàn thắng Thành Lộc (25'), Alex Sandro (32', 85') - Thẻ phạt 0 1 thẻ đỏ (Thái Bá Sang) Điểm số 35 -

Thắng lợi mãn nhãn này không chỉ phô diễn sức mạnh tập thể của đội chủ nhà mà còn giúp họ tạo ra lợi thế cực lớn trong cuộc đua thăng hạng năm nay. Với 35 điểm hiện có, Đồng Nai đang cho thấy sự ổn định đáng kinh ngạc khi giải đấu đi vào giai đoạn quan trọng nhất.