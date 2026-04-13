Alex Scott tỏa sáng trong chiến thắng trước Arsenal: Màn chào hàng hoàn hảo cho Man Utd Tiền vệ Alex Scott nhận điểm 8.2 trong trận Bournemouth thắng Arsenal 2-1 ngay tại Emirates, củng cố vị thế mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của Manchester United.

Alex Scott vừa khẳng định vị thế một trong những tài năng trẻ triển vọng nhất bóng đá Anh sau màn trình diễn áp đảo trước Arsenal ngay tại sân Emirates. Trận thắng 2-1 của Bournemouth không chỉ giáng đòn mạnh vào hy vọng vô địch của "Pháo thủ" mà còn là lời khẳng định giá trị của tiền vệ 22 tuổi trước sự chứng kiến trực tiếp của các tuyển trạch viên Manchester United.

Scott có màn trình diễn nổi bật trước Arsenal.

Thống trị khu vực trung tuyến tại Emirates

Dưới sự quan sát sát sao từ đội ngũ chuyển nhượng tại Old Trafford, Alex Scott đã có một trận đấu bùng nổ. Theo thống kê từ SofaScore, anh là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu với số điểm ấn tượng 8.2. Scott không chỉ ghi bàn thắng quyết định – pha lập công thứ 3 của anh trong mùa giải này – mà còn thể hiện sự toàn diện trong việc kiểm soát khu vực trung tuyến.

Tiền vệ người Anh sở hữu tỷ lệ chuyền bóng chính xác lên tới 91%, một con số đáng kinh ngạc trong môi trường áp lực cao. Bên cạnh đó, anh thực hiện các quãng đường rê bóng đột phá với tổng chiều dài hơn 200 mét và có 5 tình huống đóng góp hỗ trợ phòng ngự. Khả năng kéo bóng và thoát pressing của Scott chính là thứ vũ khí giúp Bournemouth đứng vững và phản công hiệu quả trước đội bóng đang dẫn đầu bảng xếp hạng.

Chiến lược của tập đoàn Ineos và mảnh ghép cho hàng tiền vệ mới

Việc theo đuổi Alex Scott hoàn toàn khớp với triết lý của tập đoàn Ineos: ưu tiên những bản hợp đồng đã khẳng định được năng lực tại Ngoại hạng Anh. Scott cho thấy anh không chỉ đủ sức chinh chiến mà còn có khả năng áp đặt lối chơi lên những đối thủ lớn nhất giải đấu.

Scott là lựa chọn khôn ngoan cho MU.

Sau trận đấu, Huấn luyện viên Andoni Iraola của Bournemouth ca ngợi học trò: "Màn trình diễn của Alex thật sự kinh ngạc. Cậu ấy đã duy trì đẳng cấp này trong nhiều tháng qua và hôm nay mọi thứ đã được đền đáp xứng đáng". Sự cơ động và trẻ trung của Scott được đánh giá là mảnh ghép hoàn hảo để thay thế những trụ cột luống tuổi hoặc sa sút phong độ tại Man Utd dưới thời Michael Carrick.

Làn sóng nội binh chất lượng hướng tới Old Trafford

Bên cạnh Alex Scott, Manchester United cũng được cho là đang nhắm tới Elliot Anderson của Nottingham Forest để thực hiện cuộc thay máu lực lượng mạnh mẽ cho mùa giải 2026/27. Đáng chú ý, sự kết nối giữa các mục tiêu này trên mạng xã hội – với những bình luận tán dương từ Morgan Rogers hay biểu tượng ủng hộ từ Anderson – cho thấy một làn sóng nội binh tài năng đang sẵn sàng cập bến "Nhà hát của những giấc mơ".

Ngoài hàng tiền vệ, Quỷ đỏ còn đang liên hệ với trung vệ Marcos Senesi, đồng đội của Scott, cho một bản hợp đồng miễn phí. Nếu thành công trong việc chiêu mộ cả hai nhân tố then chốt này, Man Utd sẽ sở hữu bộ khung đã trực tiếp quật ngã Arsenal, tạo tiền đề quan trọng cho công cuộc cải tổ đội hình sắp tới.