Alexa+ và bước tiến AI của Amazon: Trợ lý thông minh hay kẻ nói dối tự tin? Phiên bản Alexa+ mới mang đến khả năng giao tiếp linh hoạt nhờ trí tuệ nhân tạo, nhưng đi kèm với đó là hiện tượng ảo giác thông tin và những thách thức về hiệu suất trên thiết bị cũ.

Câu trả lời "Xin lỗi, tôi không biết điều đó" đôi khi còn tốt hơn một lời khẳng định đầy tự tin nhưng hoàn toàn sai lệch. Đây là vấn đề cốt lõi mà người dùng sẽ nhận ra khi trải nghiệm Alexa+, phiên bản trợ lý ảo mới nhất được Amazon nâng cấp mạnh mẽ bằng trí tuệ nhân tạo (AI).

Kỷ nguyên mới của tương tác tự nhiên

Alexa+ đánh dấu sự chấm dứt của thời đại ghi nhớ các câu lệnh thoại cứng nhắc. Với nền tảng AI mới, hệ thống cho phép các tương tác linh hoạt và thông minh hơn đáng kể. Người dùng không còn phải nghe những câu từ chối quen thuộc như "Tôi không hiểu ý bạn" hay "Xin lỗi, tôi không biết".

Các thiết bị Echo của Amazon trở nên phổ biến nhờ trợ lý ảo Alexa.

Thay vào đó, Alexa+ có khả năng xử lý các yêu cầu phức tạp và yêu cầu làm rõ khi thông tin chưa rõ ràng. Cụ thể, khi yêu cầu một công thức nấu món moussaka Hy Lạp phiên bản chay, không thịt băm, nhiều sốt cà chua và có lớp phủ phô mai, trợ lý này đã xử lý mượt mà và đưa ra câu trả lời hợp lý ngay lập tức.

Hiện tượng ảo giác: Khi AI tự tin nói sai

Dù thông minh hơn, Alexa+ vẫn bộc lộ những điểm yếu cố hữu của AI tạo sinh, đặc biệt là hiện tượng "ảo giác" (hallucination) — việc tạo ra thông tin hoàn toàn sai lệch nhưng được trình bày với giọng điệu vô cùng thuyết phục.

Trong một thử nghiệm thực tế về độ sâu của hồ Neufeld tại Burgenland, Alexa+ khẳng định hồ này chỉ sâu vài mét. Thực tế, hồ Neufeld sâu tới 24 mét. Có vẻ như trợ lý này đã nhầm lẫn với hồ Neusiedl nông hơn nhiều ở gần đó. Nếu người dùng không có kiến thức thực tế về khu vực này, họ rất dễ bị đánh lừa bởi cách trả lời đầy quyết đoán của AI.

Chế độ Follow-Up và những rắc rối phát sinh

Một cải tiến đáng chú ý khác là chế độ Follow-Up (Tiếp tục hội thoại) được kích hoạt mặc định. Alexa+ giờ đây sẽ lắng nghe thêm vài giây sau khi trả lời để người dùng có thể đặt câu hỏi tiếp theo mà không cần dùng từ đánh thức (wake word). Trợ lý cũng có khả năng ghi nhớ ngữ cảnh của cuộc trò chuyện thay vì xử lý từng câu hỏi riêng lẻ.

Người dùng hiện có thể tiếp tục các cuộc trò chuyện trên các thiết bị khác nhau qua ứng dụng Alexa.

Tuy nhiên, tính năng này cũng mang lại phiền toái. Trong môi trường có nhiều người nói chuyện, Alexa+ dễ dàng diễn giải sai các mảnh hội thoại xung quanh thành câu lệnh. Đã có trường hợp trợ lý này tự ý xóa bộ hẹn giờ nấu ăn sau khi nghe nhầm cuộc đối thoại giữa người dùng và người thân trong phòng.

Thách thức về phần cứng và hiệu suất

Đối với những người đang sở hữu các thiết bị Echo đời cũ, việc nâng cấp lên Alexa+ có thể đi kèm với sự suy giảm về tốc độ phản hồi. Thời gian xử lý các lệnh đơn giản hiện nay kéo dài hơn vài giây so với trước đây. Amazon cho biết các thiết bị Echo thế hệ mới nhất đã được tối ưu hóa riêng cho Alexa+ để khắc phục tình trạng này, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc người dùng phải chi trả mức giá cao hơn để có trải nghiệm mượt mà.

Nhìn chung, Alexa+ là một bước nhảy vọt của Amazon trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo. Dù vẫn còn những lỗi kỹ thuật như đọc các dấu gạch đầu dòng trong công thức nấu ăn thành số âm (ví dụ: "âm 500 gram khoai tây"), nhưng đây rõ ràng là một sự chuyển mình mạnh mẽ, dù đôi khi sự phát triển này hơi quá đà so với mục tiêu thực tế của một trợ lý ảo gia đình.