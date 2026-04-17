Alexander Isak đối mặt thử thách 125 triệu bảng khi Hugo Ekitike nghỉ thi đấu dài hạn Chấn thương đứt gân Achilles của Hugo Ekitike buộc Alexander Isak phải nhanh chóng chứng minh giá trị bản hợp đồng kỷ lục trong bối cảnh Liverpool khủng hoảng hàng công.

Thất bại của Liverpool trước PSG tại UEFA Champions League đã để lại những hệ lụy nghiêm trọng cho đội bóng vùng Merseyside. Chấn thương nặng của tiền đạo Hugo Ekitike không chỉ làm phá sản kế hoạch hiện tại của huấn luyện viên Arne Slot mà còn đặt gánh nặng ghi bàn lên vai Alexander Isak - bản hợp đồng kỷ lục vẫn đang loay hoay tìm lại chính mình.

Cú sốc từ Hugo Ekitike và bài toán hàng công Liverpool

Cơn ác mộng chấn thương tại Anfield tiếp tục kéo dài khi Hugo Ekitike phải rời sân bằng cáng trong trận tứ kết với Paris Saint-Germain. Kết quả chẩn đoán cho thấy chân sút người Pháp bị đứt gân Achilles, một trong những chấn thương nghiêm trọng nhất đối với cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp.

Bộ đôi Isak và Ekitike tại Liverpool.

Gia nhập từ Eintracht Frankfurt với mức phí 69 triệu bảng, Ekitike là điểm sáng hiếm hoi trong mùa giải đầy biến động của Liverpool. Với việc phải ngồi ngoài ít nhất 9 tháng, tiền đạo 23 tuổi này chắc chắn bỏ lỡ phần còn lại của mùa giải và kỳ World Cup 2026 sắp tới cùng đội tuyển Pháp. Sự vắng mặt của anh tạo ra một khoảng trống mênh mông trên hàng công, buộc Liverpool phải dựa hoàn toàn vào Alexander Isak.

Hugo Ekitike dính chấn thương nặng.

Áp lực từ bản hợp đồng kỷ lục 125 triệu bảng

Alexander Isak cập bến Anfield từ Newcastle United với mức giá kỷ lục 125 triệu bảng. Tuy nhiên, kỳ vọng khổng lồ từ người hâm mộ vẫn chưa được đền đáp xứng đáng. Sự kết hợp giữa chấn thương dai dẳng và vấn đề thể lực đã khiến ngôi sao người Thụy Điển chưa thể hòa nhập hoàn toàn vào lối chơi của toàn đội.

Các số liệu thống kê phản ánh một thực tế đáng lo ngại về phong độ của tiền đạo 26 tuổi:

Số phút thi đấu: 859 phút trên mọi đấu trường.

859 phút trên mọi đấu trường. Số bàn thắng: Vỏn vẹn 3 pha lập công.

Vỏn vẹn 3 pha lập công. Số trận đá chính: 11 trên tổng số 50 trận của câu lạc bộ.

Isak chưa thể hiện quá nhiều ở Liverpool.

Huấn luyện viên Arne Slot từng hy vọng người hâm mộ sẽ thấy một "Alex tốt nhất" vào mùa giải tới, nhưng tình hình hiện tại không cho phép ông chờ đợi thêm. Việc mất vé dự Champions League đang hiển hiện trước mắt, buộc Isak phải tỏa sáng ngay lập tức.

Sai lầm chiến thuật và những lời chỉ trích

Quyết định để Isak đá chính trong trận lượt về với PSG bị coi là một canh bạc thất bại của Arne Slot. Dù biết Isak chưa đủ thể lực để chơi quá 45 phút, chiến lược gia người Hà Lan vẫn mạo hiểm xếp anh đá cặp cùng Ekitike. Kết quả là Isak chỉ có đúng 5 lần chạm bóng trong hiệp một trước khi bị thay ra bởi Cody Gakpo.

Cựu hậu vệ Jamie Carragher nhận xét gay gắt trên CBS Sports: "Tôi không thể tin được Mo Salah lại không được đá chính. Isak hoàn toàn chưa đủ thể lực và chưa bao giờ thực sự chơi bóng cùng Ekitike trước đây." Sự thiếu kết nối giữa các ngôi sao là vấn đề nan giải, khi bộ ba Isak, Ekitike và Florian Wirtz mới chỉ thi đấu cùng nhau vỏn vẹn 115 phút trong cả mùa giải.

Cuộc chuyển giao quyền lực tại Anfield

Dù có màn trình diễn nhạt nhòa trước PSG, Isak vẫn cho thấy những tín hiệu tích cực nhỏ nhoi qua pha đánh đầu từ quả đá phạt của Dominik Szoboszlai. Đây là lúc bản năng sát thủ của anh cần được đánh thức mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Trong bối cảnh Mo Salah dự kiến sẽ chia tay câu lạc bộ vào mùa hè, trọng trách dẫn dắt hàng công Liverpool đang được đặt lên vai Isak. Những thử thách cực đại đang chờ đón phía trước với các đối trọng Manchester United, Chelsea, Aston Villa và đặc biệt là trận derby vùng Merseyside với Everton. Đây chính là thời điểm để Isak thực hiện cuộc chuyển giao quyền lực, đưa con tàu Liverpool vượt qua sóng gió để khẳng định giá trị của một ngôi sao hàng đầu.