Alexander Sorloth bị chỉ trích dữ dội vì pha bóng cá nhân trước Erling Haaland Phút 43 định mệnh tại Miami chứng kiến Alexander Sorloth từ chối chuyền bóng cho Erling Haaland ở thế hai đánh một, gián tiếp khiến Na Uy đánh mất lợi thế tại tứ kết World Cup 2026.

Trận tứ kết World Cup 2026 giữa Na Uy và Anh diễn ra sáng 12/7 đã chứng kiến một trong những khoảnh khắc gây tranh cãi nhất giải đấu. Alexander Sorloth, tiền đạo đang khoác áo Atletico Madrid, trở thành tâm điểm của làn sóng chỉ trích sau một quyết định xử lý mang tính cá nhân, làm thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu tại Miami.

Khoảnh khắc ích kỷ làm xoay chuyển cục diện

Tình huống diễn ra ở phút 43, khi Na Uy đang tạm dẫn trước đối thủ 1-0. Từ một pha phản công sắc lẹm, đội bóng Bắc Âu rơi vào thế đối mặt cực kỳ thuận lợi: hai đánh một. Sorloth dẫn bóng bên hành lang cánh phải, trong khi Erling Haaland băng lên ở vị trí hoàn toàn trống trải. Siêu sao của Manchester United liên tục ra hiệu xin bóng trong tư thế không bị ai kèm.

Alexander Sorloth gây thất vọng khi không chuyền bóng cho Haaland ở vị trí thuận lợi.

Chỉ cần một đường chuyền ngang đơn giản, Haaland sẽ đối mặt với thủ môn Jordan Pickford để nhân đôi cách biệt. Tuy nhiên, Sorloth lại quyết định giữ bóng và tự mình dứt điểm. Sự chần chừ này đã tạo điều kiện cho các hậu vệ Anh kịp lùi về bọc lót và chặn đứng cú sút. Cơ hội vàng để kết liễu trận đấu của Na Uy trôi qua trong sự ngỡ ngàng của người hâm mộ.

Đòn trừng phạt tức thì từ Jude Bellingham

Sự tiếc nuối của các cầu thủ Na Uy nhanh chóng biến thành nỗi đau. Chỉ ít phút sau pha bỏ lỡ của Sorloth, tuyển Anh đã có câu trả lời đanh thép. Phút bù giờ hiệp một, Jude Bellingham tỏa sáng với bàn gỡ hòa 1-1, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát ngay trước khi hai đội bước vào giờ nghỉ.

Bàn thắng của Bellingham không chỉ cân bằng tỷ số mà còn giáng một đòn mạnh vào tâm lý của các cầu thủ Na Uy. Từ thế chủ động, đội bóng của HLV Ståle Solbakken phải đối mặt với áp lực cực lớn từ sức ép của "Tam sư".

Làn sóng phẫn nộ từ người hâm mộ

Ngay sau tình huống xử lý của Sorloth, một cơn bão chỉ trích đã bùng nổ trên các nền tảng mạng xã hội. Người hâm mộ Na Uy đồng loạt tràn vào tài khoản cá nhân của tiền đạo 30 tuổi để bày tỏ sự bất bình. Đa số ý kiến cho rằng Sorloth đã đặt cái tôi cá nhân lên trên lợi ích quốc gia trong một trận cầu có tính chất lịch sử.

"Haaland đã xin bóng suốt cả quãng đường nhưng vẫn bị phớt lờ. Đó là đường chuyền mà bất kỳ cầu thủ chuyên nghiệp nào cũng phải thực hiện", một cổ động viên bình luận gay gắt. Nhiều người còn gọi đây là một trong những quyết định khó hiểu và đáng trách nhất trong sự nghiệp của Sorloth.

Sự căng thẳng bao trùm trận đấu

Không chỉ có tranh cãi về chuyên môn, trận tứ kết còn chứng kiến những màn va chạm nảy lửa. Erling Haaland, trong tâm thế ức chế vì thiếu bóng, đã liên tiếp có những pha tranh chấp quyết liệt, thậm chí được mô tả như "đấu vật" với Elliot Anderson bên phía tuyển Anh. Căng thẳng leo thang khiến trận đấu liên tục bị ngắt quãng bởi những pha phạm lỗi.

Trước đó, Na Uy đã có phong độ cực cao khi đánh bại Brazil 2-1 ở vòng 16 đội, trận đấu mà Haaland đã nhận được lời chúc mừng từ Vinicius Jr. Tuy nhiên, trước một tuyển Anh bản lĩnh, những sai lầm cá nhân như của Sorloth đã khiến hành trình của thầy trò HLV Ståle Solbakken trở nên chông gai hơn bao giờ hết.