Alexander Sorloth lập hat-trick đưa Atletico Madrid vào vòng 1/8 Champions League Tiền đạo Alexander Sorloth rực sáng với cú hat-trick giúp Atletico Madrid đánh bại Club Brugge 4-1, qua đó chính thức giành vé vào vòng 16 đội Champions League.

Trong một đêm rực lửa tại Metropolitano, Atletico Madrid đã xuất sắc đánh bại Club Brugge với tỷ số 4-1 trong trận lượt về vòng play-off, qua đó hiên ngang tiến vào vòng 1/8 Champions League. Cú hat-trick siêu hạng của Alexander Sorloth không chỉ đập tan "lời nguyền" mang tên đối thủ nước Bỉ mà còn khẳng định sức mạnh tấn công đáng gờm của đoàn quân HLV Diego Simeone.

Sorloth tỏa sáng.

Phá bỏ rào cản lịch sử tại đấu trường châu Âu

Chiến thắng này mang ý nghĩa quan trọng về mặt tinh thần khi đội bóng áo sọc đỏ trắng chính thức loại bỏ một đối thủ vốn được xem là "khắc tinh". Trong lịch sử, Atletico từng phải dừng bước ở cả hai lần chạm trán Club Brugge tại các vòng loại trực tiếp. Tuy nhiên, bằng bản lĩnh và sự áp đảo hoàn toàn, đội chủ sân Metropolitano đã vượt qua "trận chung kết" đầu tiên của mùa giải một cách thuyết phục.

Điểm nhấn chiến thuật trong hiệp hai chính là sự xuất hiện của Antoine Griezmann và Ademola Lookman từ băng ghế dự bị. Sự điều chỉnh này của HLV Simeone đã thổi một luồng gió mới, nâng tầm lối chơi và phá vỡ hoàn toàn hệ thống phòng ngự lùi sâu của đội khách. Điều này minh chứng cho chiều sâu đội hình lý tưởng mà Atletico đang sở hữu để hướng tới những mục tiêu xa hơn tại Champions League.

Màn trình diễn thượng hạng của Alexander Sorloth

Sorloth lập hattrick bàn thắng.

Khi Alvarez rời sân, sân khấu chính hoàn toàn thuộc về Alexander Sorloth. Tiền đạo người Na Uy thể hiện đẳng cấp khác biệt với lối chơi nhiệt huyết, di chuyển không mệt mỏi và sự sắc bén trong khâu dứt điểm. Sorloth lần lượt ghi bàn vào các phút 23, 76 và 87 để hoàn tất cú hat-trick cho riêng mình.

Với 5 pha lập công tại Champions League mùa này, Sorloth đang cho thấy tầm ảnh hưởng to lớn lên lối chơi chung. HLV Diego Simeone không giấu được sự tự hào: "Tôi cảm thấy cậu ấy đã sẵn sàng. Sorloth vào sân và mang lại cho đội bóng những gì cần thiết vì cậu ấy có điều gì đó đặc biệt."

Nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận (MVP), Sorloth chia sẻ rằng anh và thủ môn Jan Oblak đã có những trao đổi chiến thuật trước trận đấu để tạo ra những cơ hội phối hợp tương tự như bàn mở tỷ số. Sự thấu hiểu giữa các tuyến là chìa khóa giúp Atletico kiểm soát hoàn toàn thế trận dù đối thủ rất khó nhằn.

Khoảnh khắc giải tỏa của Cardoso và cột mốc Simeone

Bên cạnh sự tỏa sáng của Sorloth, trận đấu còn ghi nhận khoảnh khắc quan trọng của Cardoso. Sau một năm đầu tiên đầy áp lực và ít cơ hội chứng minh giá trị, tiền vệ này đã ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1. Màn ăn mừng cuồng nhiệt cùng các đồng đội cho thấy gánh nặng tâm lý đã được trút bỏ, hứa hẹn một tương lai khởi sắc hơn cho anh tại Madrid.

Đáng chú ý, đây cũng là trận đấu thứ 125 HLV Diego Simeone dẫn dắt Atletico tại đấu trường danh giá nhất châu Âu. Chiến thắng 4-1 là món quà tri ân không thể tuyệt vời hơn dành cho chiến lược gia người Argentina, củng cố niềm tin rằng đội bóng đang đi đúng hướng.

Tuy nhiên, niềm vui sẽ phải gác lại nhanh chóng khi Atletico bước vào lịch thi đấu đầy thử thách. Cuối tuần này, họ sẽ hành quân đến sân của Oviedo tại La Liga trước khi bước vào trận bán kết lượt đi Copa del Rey đối đầu với Barcelona.