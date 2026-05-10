Alexander Zverev bị chỉ trích dữ dội vì tự nhận chung đẳng cấp với Alcaraz và Djokovic Sau thất bại bạc nhược tại Madrid Masters, Alexander Zverev gây bão dư luận khi tự xếp mình vào nhóm tinh hoa của tennis thế giới cùng Novak Djokovic và Carlos Alcaraz.

Alexander Zverev đang trở thành tâm điểm của những lời chỉ trích sau màn trình diễn đáng quên tại trận chung kết Madrid Masters. Không chỉ dừng lại ở thất bại chuyên môn, những phát biểu về vị thế bản thân của tay vợt người Đức đã châm ngòi cho một cuộc tranh luận nảy lửa về ranh giới giữa sự tự tin và cái tôi quá lớn.

Thất bại chóng vánh và tuyên bố gây tranh cãi

Trận chung kết Madrid Open chứng kiến sự áp đảo tuyệt đối của Jannik Sinner. Alexander Zverev gần như bất lực hoàn toàn và chấp nhận gác vợt với tỷ số cách biệt 1-6, 2-6 chỉ sau chưa đầy một giờ đồng hồ thi đấu. Tuy nhiên, điều khiến giới mộ điệu ngỡ ngàng hơn cả là phát ngôn của tay vợt số 3 thế giới ngay sau trận đấu.

Zverev khẳng định tennis nam hiện đại đang tồn tại "hai khoảng cách lớn". Cụ thể, anh cho rằng Jannik Sinner đang ở một đẳng cấp hoàn toàn khác biệt so với phần còn lại. Đáng chú ý, ở nhóm ngay phía sau, Zverev tự tin xếp mình đứng chung hàng ngũ với Novak Djokovic và Carlos Alcaraz.

Zverev (bên trái) chưa có Grand Slam vì thế nhiều chuyên gia khẳng định anh chưa thể "chung mâm" Alcaraz (bên phải)

Ranh giới mang tên Grand Slam

Ngay lập tức, giới chuyên môn đã lên tiếng phản bác quan điểm của tay vợt người Đức. Cựu số 9 thế giới Coco Vandeweghe nhận định rằng việc Zverev tự đặt mình ngang hàng với các biểu tượng là một sự "thiếu công bằng" đối với những thành tựu mà họ đã đạt được. Theo Vandeweghe, yếu tố tiên quyết để bước vào "ngôi đền huyền thoại" chính là danh hiệu Grand Slam - thứ mà Zverev vẫn đang mải miết đi tìm.

"Sascha không thể ở cùng cuộc trò chuyện với Sinner, Alcaraz hay Djokovic, bởi cậu ấy còn thiếu điều quan trọng nhất: một chức vô địch Grand Slam", Vandeweghe khẳng định trên podcast Big T. Cô dẫn chứng trường hợp của Marcelo Rios, người từng lên số 1 thế giới nhưng chưa bao giờ được xem là huyền thoại thực thụ vì thiếu danh hiệu Major.

Nghịch lý của “Vua không ngai”

Tranh cãi lần này phơi bày nghịch lý lớn nhất trong sự nghiệp của Zverev. Anh sở hữu sự ổn định đáng nể, hàng loạt danh hiệu Masters 1000 và luôn duy trì vị trí trong nhóm đầu bảng xếp hạng ATP. Tuy nhiên, ở những thời khắc quyết định của 3 trận chung kết Grand Slam đã tham dự, tay vợt người Đức vẫn chưa thể bứt phá để chạm tay vào vinh quang cao nhất.

Tay vợt Danh hiệu Grand Slam Vị thế hiện tại Novak Djokovic 24 Huyền thoại đương đại Carlos Alcaraz Đã vô địch Thế hệ kế cận xuất sắc Jannik Sinner Đã vô địch Số 1 thế giới đương nhiệm Alexander Zverev 0 Ứng cử viên nhóm đầu

Trong khi Carlos Alcaraz và Jannik Sinner đã thay nhau thống trị các giải Major trong hai năm gần đây, Zverev vẫn dậm chân tại chỗ với danh xưng "ứng cử viên". Khoảng cách giữa một tay vợt xuất sắc và một nhà vô địch không chỉ nằm ở số điểm trên bảng xếp hạng, mà còn ở bản lĩnh chinh phục những giải đấu khắc nghiệt nhất hành trình 7 trận thắng.

Dù vậy, giới chuyên môn cũng thừa nhận sự tự tin thái quá đôi khi là liều thuốc tâm lý cần thiết ở môi trường đỉnh cao. Nếu không tin mình thuộc về nhóm giỏi nhất, một tay vợt có thể đã thua ngay từ trong phòng thay đồ. Vấn đề của Zverev hiện tại là biến niềm tin ấy thành những số liệu thực tế trên bảng vàng Grand Slam, thay vì những tuyên bố gây sốc trước truyền thông.