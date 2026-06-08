Alexander Zverev đăng quang Roland Garros 2026: Dấu chấm hết cho nỗi ám ảnh Grand Slam Vượt qua Flavio Cobolli sau 5 ván đấu nghẹt thở kéo dài hơn 4 giờ, Alexander Zverev đã chính thức sở hữu danh hiệu Grand Slam đầu tiên, khép lại hành trình đầy gian truân và những thất bại cay đắng.

Alexander Zverev cuối cùng đã chạm tay vào vinh quang cao nhất của quần vợt thế giới. Trong một trận chung kết kịch tính kéo dài 5 ván đấu và hơn 4 giờ thi đấu tại Paris, tay vợt người Đức đã đánh bại Flavio Cobolli để đăng quang ngôi vô địch đơn nam Roland Garros 2026. Chiến thắng này không chỉ mang về cho anh chiếc cúp bạc danh giá mà còn chính thức chấm dứt cơn hạn Grand Slam vốn được xem là vệt đen lớn nhất trong sự nghiệp lẫy lừng nhưng đầy trắc trở của anh.

Hành trình vượt qua nghịch cảnh và bóng ma quá khứ

Trước khi bước lên bục vinh quang tại Roland Garros 2026, Alexander Zverev từng bị coi là "kẻ đứng ngoài" vĩ đại nhất của kỷ nguyên mới. Với 16 lần lọt vào tứ kết, 10 lần góp mặt tại bán kết và 3 lần nếm trải cảm giác thất bại trong các trận chung kết Grand Slam, Zverev luôn gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường. Ngay cả khi huyền thoại Novak Djokovic bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp, tay vợt người Đức vẫn phải xếp sau sự trỗi dậy mạnh mẽ của những cái tên như Jannik Sinner hay Carlos Alcaraz.

Alexander Zverev, nhà vô địch đơn nam Roland Garros 2026

Nhìn lại lịch sử, những lần bỏ lỡ của Zverev luôn mang lại sự tiếc nuối tột cùng. Tại US Open 2020, anh chỉ cách chức vô địch đúng một ván cầm giao bóng nhưng lại để Dominic Thiem lội ngược dòng. Đến Roland Garros 2022, chấn thương mắt cá kinh hoàng khi đang đấu ngang ngửa với Rafael Nadal ở bán kết đã khiến anh phải rời sân trên xe lăn. Hai năm sau, cũng tại Paris, anh dẫn trước Alcaraz 2-1 nhưng vẫn phải nhận thất bại chung cuộc. Những ký ức đau đớn đó dường như đã trở thành động lực để anh bùng nổ trong trận chung kết năm nay.

Giọt nước mắt hạnh phúc và lời tri ân tại Paris

Giây phút vinh quang được xác lập, Zverev đã đổ gục xuống mặt sân đất nện, bật khóc nức nở trước sự chứng kiến của hàng vạn khán giả. Trong bài phát biểu nhận cúp đầy xúc động, anh chia sẻ: “Môn thể thao này có ý nghĩa rất lớn đối với tôi. Tôi đã có những khoảnh khắc tuyệt vời nhất đời mình trên sân đấu này, và cũng đã trải qua những khoảnh khắc tồi tệ nhất đời mình trên chính sân đấu này. 4 năm trước, tôi nằm ở góc sân kia với 7 dây chằng bị đứt và 2 xương bị gãy, hai năm trước tôi đã thua trận chung kết Grand Slam ở đây.”

Những cảm xúc không thể kìm nén của Zverev sau khi có được chiến thắng

Zverev không quên dành lời cảm ơn sâu sắc đến gia đình và đội ngũ huấn luyện, những người đã kiên trì đồng hành cùng anh qua mọi giông bão. Anh hóm hỉnh nhắc về bố và anh trai, những người đã ở bên anh suốt 29 năm, đồng thời không quên trêu đùa chuyên viên trị liệu mới của mình về tiền thưởng. “Chúng ta đều đã từng là những kẻ thất bại. Nhưng khi một ngày kết thúc, điều quan trọng là thành tựu gì ta đã đạt được. Và với chúng tôi, đó là chức vô địch Grand Slam,” tân vương Roland Garros khẳng định.

Truyền thông quốc tế ca ngợi 'Kỳ tích Paris'

Chiến thắng của Zverev đã tạo nên một làn sóng ca ngợi trên khắp các mặt báo thể thao lớn. Tờ L'Equipe của Pháp giật tít về sự chờ đợi kéo dài 89 năm của người Đức tại Roland Garros, nhấn mạnh Zverev đã hoàn thành xuất sắc vai trò ứng cử viên số một sau khi Sinner bị loại sớm.

"Zverev, cuối cùng cũng có một danh hiệu Grand Slam" - tiêu đề trên tờ L'Equipe

Trong khi đó, tờ AS của Tây Ban Nha bình luận: “Cuối cùng cũng trở thành nhà vô địch! Không bao giờ là quá muộn để giành lấy khoảnh khắc của mình.” Tờ Marca cũng khẳng định Zverev đã chính thức điền tên mình vào ngôi đền của những huyền thoại quần vợt, trút bỏ hoàn toàn gánh nặng tâm lý đã đeo bám anh bấy lâu nay. Chức vô địch này không chỉ là một danh hiệu, mà là lời khẳng định đanh thép cho bản lĩnh và ý chí thép của tay vợt người Đức trên đấu trường đỉnh cao.