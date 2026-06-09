Alexander Zverev đăng quang Roland Garros 2026: Sự hồi sinh từ đống đổ nát đời tư Vượt qua những cáo buộc bạo lực chấn động và các phiên tòa kéo dài, Alexander Zverev đã chạm tay vào cúp bạc Roland Garros 2026 với sự đồng hành của Sophia Thomalla.

Ngay sau chiến thắng nghẹt thở tại trận chung kết Roland Garros 2026, Alexander Zverev đã khiến cả thế giới quần vợt chú ý không chỉ bởi chuyên môn mà còn bởi sự hiện diện của Sophia Thomalla. Chức vô địch trên sân Philippe-Chatrier đánh dấu cột mốc chói lọi nhất trong sự nghiệp của tay vợt người Đức, khép lại hành trình đầy giông bão với những bê bối pháp lý tưởng chừng đã chôn vùi danh tiếng của anh.

Bến đỗ bình yên mang tên Sophia Thomalla

Hẹn hò từ năm 2021, Sophia Thomalla – siêu mẫu kiêm MC hơn Zverev gần 8 tuổi – được ví như điểm tựa tinh thần vững chắc nhất của anh. Dù bận rộn với lịch trình quay phim tại Cologne (Đức) và Thái Lan, cô đã lập tức thuê chuyên cơ riêng bay đến Paris để chúc mừng vị hôn thê ngay sau khoảnh khắc đăng quang.

Sophia (bên phải) giống như một người bạn, người chị giúp Zverev (bên trái) bình ổn, tìm lại phong độ và đỉnh cao là chức vô địch Roland Garros 2026

Sự hiện diện của Sophia đánh dấu giai đoạn Zverev tìm lại sự cân bằng sau hàng loạt khủng hoảng. Bản lĩnh và sự thông minh của cô đã giúp tay vợt người Đức vượt qua những áp lực khủng khiếp từ truyền thông và các vấn đề pháp lý phức tạp liên quan đến những mối quan hệ cũ.

Bóng đen từ những cáo buộc bạo lực trong quá khứ

Trước khi đạt đến vinh quang hiện tại, Zverev từng là tâm điểm của những chỉ trích dữ dội. Mối quan hệ với cựu tay vợt người Nga Olga Sharypova đã dẫn đến một cuộc điều tra kéo dài 15 tháng của Hiệp hội Quần vợt Chuyên nghiệp Nam (ATP). Sharypova cáo buộc Zverev có hành vi bạo lực tại US Open 2019, tuy nhiên ATP sau đó đã đóng hồ sơ vào đầu năm 2023 do không đủ bằng chứng thuyết phục.

Zverev và Olga

Vụ kiện tụng với Brenda Patea

Rắc rối tiếp tục bủa vây Zverev khi Brenda Patea, mẹ của con gái anh, đệ đơn kiện tội hành hung. Tòa án tại Berlin từng ra lệnh phạt nam tay vợt 450.000 Euro vào cuối năm 2023. Zverev kịch liệt phủ nhận và tiến hành kháng cáo, tạo nên một cuộc chiến pháp lý ngay trong thời gian anh thi đấu tại các giải đấu lớn.

Zverev khi còn tình cảm với Brenda

Vụ việc chỉ thực sự khép lại khi hai bên đạt được thỏa thuận dàn xếp ngoài tòa án. Zverev chấp nhận chi trả 200.000 Euro cho kho bạc nhà nước và các quỹ từ thiện để tòa án hủy bỏ vụ kiện. Dù thỏa thuận này không phân định Zverev có tội hay vô tội, nó đã giúp anh trút bỏ gánh nặng tâm lý để tập trung hoàn toàn cho sự nghiệp quần vợt.

Bản lĩnh của nhà vô địch Grand Slam

Vượt qua những câu hỏi chất vấn khắc nghiệt trong các buổi họp báo quốc tế và áp lực từ dư luận, Zverev đã chứng minh giá trị bằng chuyên môn thuần túy. Việc lên ngôi tại Roland Garros 2026 không chỉ là danh hiệu Grand Slam danh giá mà còn là lời khẳng định về sức mạnh ý chí của tay vợt người Đức.

Chức vô địch tại Paris đã chính thức khép lại chương tối tăm nhất trong đời tư của Zverev, mở ra một kỷ nguyên mới rực rỡ hơn dưới sự ủng hộ của vị hôn thê Sophia Thomalla và cộng đồng người hâm mộ quần vợt toàn cầu.