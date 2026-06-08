Alexander Zverev đăng quang Roland Garros 2026 và loạt tin thể thao quốc tế nổi bật Tay vợt Alexander Zverev giải cơn khát Grand Slam sau trận chung kết 5 set kịch tính, cùng lúc Puripol Boonson phá kỷ lục điền kinh 200m của Thái Lan.

Alexander Zverev đã chính thức đoạt danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp sau khi vượt qua Flavio Cobolli trong trận chung kết Roland Garros 2026. Trận đấu kéo dài 5 set với các tỷ số 6-1, 4-6, 6-4, 6-7(5) và 6-1 nghiêng về tay vợt người Đức.

Nghịch lý giúp Alexander Zverev vô địch Roland Garros

Đáng chú ý, Zverev thừa nhận việc bị chuột rút ở những thời điểm quan trọng lại trở thành chìa khóa giúp anh giải tỏa áp lực tâm lý. Tay vợt người Đức chia sẻ rằng tình trạng này xuất phát từ sự căng thẳng cảm xúc thay vì suy giảm thể lực thuần túy. Ngay khi cơ thể gặp sự cố, anh cảm thấy thư giãn hơn, từ đó thi đấu tự do và chủ động tấn công trong set đấu quyết định.

Bên cạnh đó, việc đối thủ Cobolli rời sân để nghỉ vệ sinh cũng tạo điều kiện để Zverev có thêm 5 phút hồi phục quan trọng. Với tâm thế thoải mái, Zverev đã biến set 5 trở thành màn trình diễn xuất sắc nhất của mình trong trận chung kết, qua đó tiến thẳng tới ngôi vương tại Paris.

Puripol Boonson phá kỷ lục quốc gia Thái Lan tại Đài Loan

Trên đường chạy tốc độ, VĐV Puripol Boonson tiếp tục khẳng định vị thế "thần gió" của khu vực Đông Nam Á. Tại giải điền kinh Taiwan Athletics Open 2026 diễn ra tối 7/6 tại Đài Loan (Trung Quốc), chân chạy 20 tuổi người Thái Lan đã giành huy chương vàng nội dung 200m nam.

Puripol cán đích với thành tích 20 giây 03, chính thức phá kỷ lục quốc gia do anh thiết lập tại SEA Games 33 (20 giây 07). Thông số này cho thấy sự thăng tiến mạnh mẽ của vận động viên trẻ người Thái Lan trên bản đồ điền kinh quốc tế.

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Rafael Nadal

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