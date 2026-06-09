Alexander Zverev đăng quang Roland Garros: Danh hiệu lịch sử và sự phớt lờ từ báo chí Pháp Đánh bại Flavio Cobolli sau 5 set kịch tính để giành Grand Slam đầu tiên, Alexander Zverev lại bất ngờ bị tờ L’Equipe gạch tên khỏi trang nhất sau 20 năm ưu ái các nhà vô địch.

Alexander Zverev cuối cùng đã hiện thực hóa giấc mơ Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp sau chiến thắng nghẹt thở trước Flavio Cobolli tại chung kết Roland Garros. Trận đấu kéo dài 5 set tại Paris không chỉ giúp tay vợt người Đức xóa bỏ biệt danh "tay vợt xuất sắc nhất chưa từng vô địch Grand Slam", mà còn đánh dấu bước ngoặt lớn trên bảng xếp hạng ATP khi anh thu hẹp đáng kể khoảng cách với Carlos Alcaraz.

Sự phớt lờ khó hiểu của tờ báo thể thao danh tiếng nhất nước Pháp

Dù tạo nên cột mốc lịch sử, Zverev lại phải đối mặt với một tình huống hy hữu từ truyền thông nước chủ nhà. Tờ L’Equipe, cơ quan ngôn luận thể thao uy tín hàng đầu của Pháp, đã quyết định không đưa hình ảnh nhà tân vô địch đơn nam lên trang nhất. Đây là một động thái gây tranh cãi mạnh mẽ, bởi nó chấm dứt chuỗi 20 năm liên tiếp tờ báo này luôn dành vị trí trang bìa trang trọng nhất cho nhà vô địch Roland Garros.

Thay vì vinh danh Zverev, L’Equipe đã lựa chọn hình ảnh đội bóng ném nữ Metz Women sau chiến thắng của họ tại EHF Champions League Women. Dù gây ra nhiều luồng ý kiến trái chiều về tính công bằng, sự việc này dường như không làm giảm đi niềm hạnh phúc của tay vợt số 3 thế giới, người đang tràn đầy tự tin hướng tới mùa giải sân cỏ sắp tới.

Khoảnh khắc ấm áp phía sau hào quang của gia đình Alcaraz

Bên cạnh những diễn biến căng thẳng trên sân đấu, người hâm mộ quần vợt cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho gia đình của ngôi sao Carlos Alcaraz. Mới đây, Lucia - bạn gái của anh trai Carlos là Alvaro Alcaraz - đã chia sẻ những hình ảnh thân thiết cùng Jaime Alcaraz, em trai út của gia đình.

Lucia gửi lời nhắn đầy tình cảm tới Jaime Alcaraz trên mạng xã hội

Trong gia đình có bốn anh em trai, Jaime được giới chuyên môn đánh giá là một trong những tài năng trẻ triển vọng nhất của quần vợt Tây Ban Nha hiện nay. Sự gắn kết giữa các thành viên, đặc biệt là vai trò bạn tập của anh trai Alvaro, được coi là nền tảng vững chắc cho những thành công rực rỡ của Carlos Alcaraz trên đấu trường quốc tế.

Tổng thống Donald Trump dự khán NBA Finals tại New York

Tại Mỹ, sự kiện thể thao đáng chú ý nhất là sự hiện diện dự kiến của Tổng thống Donald Trump tại Game 3 serie chung kết NBA Finals giữa New York Knicks và San Antonio Spurs. Trận đấu diễn ra tại nhà thi đấu huyền thoại Madison Square Garden, New York.

Tổng thống Donald Trump theo dõi một trận đấu của New York Knicks vào năm 2012

Sự xuất hiện của ông Trump tại đây thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận do những quan điểm chính trị trái chiều của phần lớn cử tri thành phố New York đối với ông. Dù vậy, Madison Square Garden vẫn hứa hẹn sẽ là tâm điểm của sự chú ý khi sự kiện thể thao đỉnh cao kết hợp với sự hiện diện của các nhân vật chính trị tầm cỡ.

Điểm tin thể thao quốc tế: Federer tái xuất, Sinner kiểm tra sức khỏe

Làng banh nỉ thế giới tiếp tục nhận thêm nhiều thông tin quan trọng. Hiệp hội tennis Hoa Kỳ (USTA) vừa xác nhận Roger Federer sẽ tham dự US Open 2026 trong một trận đấu biểu diễn đặc biệt vào ngày 25/8. Đồng hành cùng "Tàu tốc hành" sẽ là những huyền thoại như Andy Roddick, Andre Agassi và John McEnroe.

Trong khi đó, Jannik Sinner đã phải nhập viện tại Milan để kiểm tra sức khỏe sau khi sớm dừng bước tại Roland Garros. Tay vợt người Ý đang nỗ lực tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến tình trạng kiệt sức nhanh chóng trong các trận đấu gần đây nhằm chuẩn bị tốt nhất cho các giải đấu quan trọng cuối năm.

Ở bộ môn boxing, giới mộ điệu đang xôn xao trước thông tin Tyson Fury có thể sẽ thượng đài với tay đấm chưa từng nếm mùi thất bại Nelson Hysa trước khi bước vào trận đại chiến với Anthony Joshua. Dù Hysa đã 41 tuổi, nhưng đây được xem là bước chạy đà cần thiết để Fury duy trì cảm giác thi đấu đỉnh cao.