Alexander Zverev đánh bại hiện tượng Alexander Blockx, hẹn Jannik Sinner tại chung kết Madrid Open Alexander Zverev dập tắt hy vọng của hiện tượng Alexander Blockx để tiến vào chung kết Madrid Open, nơi anh sẽ đối đầu tay vợt số 1 thế giới Jannik Sinner.

Alexander Zverev đã chính thức điền tên mình vào trận chung kết Madrid Open sau chiến thắng thuyết phục trước "hiện tượng" Alexander Blockx. Dù đối thủ người Bỉ đã tạo nên một hành trình đầy bất ngờ tại giải đấu năm nay, bản lĩnh của tay vợt số 3 thế giới đã giúp Zverev hóa giải thành công mọi nỗ lực của đàn em trong trận bán kết kịch tính.

Alexander Zverev thể hiện đẳng cấp vượt trội trước đối thủ trẻ.

Sự áp đảo của đẳng cấp trong set mở màn

Alexander Blockx bước vào trận bán kết với vị thế của một bất ngờ lớn nhất giải. Trước Madrid Open, tay vợt số 1 nước Bỉ thậm chí chưa từng giành chiến thắng nào tại vòng đấu chính của các giải ATP Tour trên mặt sân đất nện. Tuy nhiên, trước một đối thủ nằm trong top 3 thế giới như Zverev, sự chênh lệch về kinh nghiệm đã sớm bộc lộ.

Zverev nhanh chóng áp đặt thế trận và giành break ngay ở ván cầm giao bóng đầu tiên của Blockx. Tay vợt người Đức tiếp tục bẻ thêm một game nữa ở ván thứ 5 để nới rộng cách biệt. Mặc dù Blockx đã chiến đấu cực kỳ kiên cường khi cứu được tới 3 set point trong một ván đấu kéo dài, Zverev vẫn lạnh lùng kết thúc set 1 với tỷ số cách biệt 6-2.

Bản lĩnh của Zverev trước sự phản kháng mạnh mẽ

Khác với sự bế tắc trong hiệp một, Alexander Blockx đã chơi bùng nổ hơn nhiều trong set 2. Tay vợt trẻ người Bỉ khiến khán giả tại Madrid phải trầm trồ khi liên tục cứu thành công tới 7 điểm break nhờ khả năng phòng thủ bền bỉ và những cú đánh khó chịu từ cuối sân.

Sự phản kháng của Blockx khiến trận đấu kéo dài hơn dự kiến, nhưng bản lĩnh của một tay vợt hàng đầu đã giúp Zverev đứng vững. Ở ván bản lề thứ 11, tay vợt người Đức đã tận dụng thành công cơ hội hiếm hoi để giành điểm break quyết định. Thắng lợi 7-5 trong set 2 đã chính thức khép lại hành trình đầy mơ mộng của Blockx sau 1 giờ 37 phút thi đấu.

Thống kê kỹ thuật ấn tượng của Alexander Zverev

Phân tích sâu vào các chỉ số, có thể thấy Zverev hoàn toàn làm chủ các tình huống lên lưới với tỷ lệ thành công lên tới 89%. Đặc biệt, khả năng tận dụng giao bóng 1 ăn điểm (85%) là chìa khóa giúp anh hóa giải các nỗ lực phản công của Blockx.

Thông số Alexander Zverev Alexander Blockx Aces 6 6 Tỷ lệ giao bóng 1 77% 60% Điểm Winner 35 15 Điểm trên lưới 16/18 8/10 Tổng số điểm 79 57

Vượt qua thử thách mang tên Alexander Blockx với tỷ số chung cuộc 6-2, 7-5, Alexander Zverev sẽ tiến vào trận chung kết trong mơ gặp Jannik Sinner. Đây được xem là trận "chung kết sớm" và là liều thuốc thử hạng nặng cho tham vọng của cả hai tay vợt trước thềm các giải đấu lớn tiếp theo.