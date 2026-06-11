Alexander Zverev đe dọa ngôi số 2 thế giới của Carlos Alcaraz sau Roland Garros Với chức vô địch Roland Garros, Alexander Zverev đang có cơ hội lớn để chiếm vị trí của Alcaraz trên BXH ATP nhờ lợi thế điểm số áp đảo trong mùa giải sân cỏ sắp tới.

Sau chiến tích đăng quang tại Roland Garros, Alexander Zverev đang tạo ra áp lực cực lớn lên vị trí số 2 thế giới của Carlos Alcaraz. Trên bảng xếp hạng ATP mới nhất, tay vợt người Đức hiện chỉ còn kém đối thủ Tây Ban Nha 2.655 điểm. Khoảng cách này hoàn toàn có thể bị san lấp khi mùa giải sân cỏ bước vào giai đoạn cao trào.

Lợi thế điểm số của Zverev trên mặt sân cỏ

Phân tích sâu hơn về hệ thống điểm số, Carlos Alcaraz đang đối mặt với thử thách cực đại khi phải bảo vệ tới 1.800 điểm. Con số này bao gồm 500 điểm từ chức vô địch Queen's Club và 1.300 điểm từ ngôi á quân Wimbledon mùa trước. Ngược lại, Alexander Zverev chỉ phải bảo vệ tổng cộng 375 điểm từ Stuttgart Open và Halle Open.

Zverev đứng trước cơ hội chiếm vị trí số 2 thế giới của Alcaraz

Trước khi bước vào chiến dịch sân cỏ 2026, khoảng cách thực tế mà Zverev cần san lấp chỉ còn khoảng 1.230 điểm. Các chuyên gia nhận định tay vợt người Đức có hai kịch bản chính để vươn lên ngôi số 2 thế giới:

Kịch bản 1: Lọt vào trận chung kết Wimbledon.

Lọt vào trận chung kết Wimbledon. Kịch bản 2: Vô địch Halle Open (giải đấu cấp độ 500 điểm) và tiến sâu đến bán kết Wimbledon.

Mirra Andreeva dẫn đầu bảng thu nhập WTA

Bên cạnh biến động ở BXH nam, làng quần vợt nữ chứng kiến sự thống trị về mặt tài chính của tài năng trẻ Mirra Andreeva. Chức vô địch Roland Garros đầu tiên trong sự nghiệp đã đưa tay vợt 19 tuổi người Nga vượt mặt những tên tuổi lớn như Aryna Sabalenka và Elena Rybakina để trở thành người kiếm nhiều tiền thưởng nhất WTA Tour tính đến tháng 6/2026.

Thống kê thu nhập ấn tượng của Andreeva trong mùa giải 2026:

Roland Garros: 3.266.702 USD (vô địch).

3.266.702 USD (vô địch). Madrid Open: 535.585 USD (á quân).

535.585 USD (á quân). Adelaide International & Linz Open: 371.000 USD (tổng cộng hai chức vô địch).

Sức hút từ sự trở lại của Conor McGregor

Trong một diễn biến khác tại làng võ thuật tổng hợp (MMA), Chủ tịch UFC Dana White không giấu nổi sự phấn khích trước sự tái xuất của Conor McGregor. Siêu sao người Ireland dự kiến sẽ đối đầu với Max Holloway tại sự kiện UFC 329 diễn ra vào tháng tới tại Mỹ. Dana White xác nhận toàn bộ vé của sự kiện đã được bán hết trong thời gian ngắn kỷ lục, minh chứng cho sức hút không hề suy giảm của "The Notorious".

Lewis Hamilton ca ngợi Kimi Antonelli

Tại đấu trường F1, Lewis Hamilton đã dành những lời khen ngợi đặc biệt cho Kimi Antonelli, tay đua 19 tuổi đang gây sốt trong mùa giải năm nay. Hamilton mô tả việc chứng kiến sự thăng tiến của Antonelli là một "đặc ân" và thừa nhận sự bùng nổ của tài năng trẻ này đã thúc đẩy anh phải tiếp tục nâng cao hiệu suất thi đấu. Tay đua huyền thoại người Anh nhận định tương lai của Antonelli sẽ vô cùng xán lạn và gợi nhớ lại chính hình ảnh của anh vào năm 2007.