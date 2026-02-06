Alexander Zverev đối đầu Rafael Jodar: Cuộc chiến giành vé bán kết Roland Garros Hạt giống số 2 Alexander Zverev đang đứng trước cơ hội lớn để tiến sâu tại Roland Garros 2026 khi các đối thủ trực tiếp đã dừng bước, tuy nhiên Rafael Jodar vẫn là ẩn số khó lường.

Trận tứ kết Roland Garros 2026 giữa Alexander Zverev và Rafael Jodar diễn ra trong bối cảnh cục diện giải đấu đã thay đổi hoàn toàn. Sau khi Novak Djokovic và Jannik Sinner cùng rời giải, Zverev hiện được giới chuyên môn đánh giá là ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch đơn nam tại Paris năm nay.

Zverev và vị thế ứng viên vô địch

Bước vào vòng tứ kết, Alexander Zverev đang thể hiện phong độ cực kỳ ổn định. Tay vợt người Đức chưa để thua quá một set đấu nào kể từ đầu giải. Ở vòng đấu trước, anh đã dễ dàng vượt qua Jesper De Jong với lối chơi áp đảo để khẳng định sức mạnh của hạt giống số 2.

Điểm tựa lớn nhất của Zverev chính là kinh nghiệm dày dặn tại các đấu trường Grand Slam cùng khả năng giao bóng uy lực. Trong bối cảnh các đối thủ lớn nhất không còn hiện diện, bản lĩnh ở những trận đấu quyết định sẽ là chìa khóa để Zverev cụ thể hóa mục tiêu vô địch.

Thử thách thể lực cho Rafael Jodar

Phía bên kia lưới, Rafael Jodar đang là hiện tượng thú vị tại giải đấu năm nay. Dù đây là lần đầu tiên hai tay vợt chạm trán nhau, tài năng trẻ người Tây Ban Nha đã kịp gây ấn tượng bằng tinh thần chiến đấu quật cường và sự hưng phấn trên mặt sân đất nện sở trường.

Tuy nhiên, một dấu hỏi lớn đang đặt ra cho Jodar về vấn đề thể lực. Trước khi bước vào trận tứ kết này, anh đã phải căng sức trải qua hai trận đấu liên tiếp kéo dài 5 set. Việc phải đối đầu với một Zverev đang sung mãn sẽ là thử thách cực đại cho nền tảng thể chất của tay vợt trẻ này.

Chìa khóa chiến thuật

Về mặt kỹ thuật, Zverev hoàn toàn vượt trội ở khả năng giao bóng và những cú đánh cuối sân mang tính sát thương cao. Ngược lại, Rafael Jodar sẽ cần tận dụng tối đa sự linh hoạt và khả năng phòng thủ bền bỉ để kéo đối thủ vào những loạt bóng bền, qua đó tìm kiếm sai lầm từ phía tay vợt người Đức.

Trận đấu dự kiến diễn ra vào khoảng 19h ngày 02/06. Kết quả của cuộc đối đầu này không chỉ định đoạt tấm vé vào bán kết mà còn cho thấy liệu Zverev có đủ sự tập trung để tận dụng thời cơ vàng tại Roland Garros năm nay hay không.