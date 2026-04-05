Alexander Zverev là "ngựa ô" Roland Garros và sự thật trần trụi về bán độ tennis Cựu tay vợt Andy Roddick tin rằng Alexander Zverev đủ khả năng xưng vương tại Roland Garros, trong khi Marco Trungelliti hé lộ những góc khuất về nạn dàn xếp tỷ số.

Alexander Zverev đang nổi lên như một ứng viên tiềm năng cho chức vô địch Roland Garros mùa này. Theo nhận định từ cựu tay vợt số 1 thế giới Andy Roddick, ngôi sao người Đức sở hữu những tố chất đặc biệt để trở thành "ngựa ô" và tiến sâu tại giải Grand Slam trên mặt sân đất nện.

Alexander Zverev: Lợi thế từ lối chơi phòng ngự phản công

Phân tích về cơ hội của Zverev, Andy Roddick nhấn mạnh rằng dù không phải là một chuyên gia thuần túy trên sân đất nện, nhưng phong cách của tay vợt này lại tương thích kỳ lạ với đặc điểm bề mặt sân tại Paris. Sự kiên trì và khả năng di chuyển linh hoạt giúp Zverev duy trì thế trận phòng ngự bền bỉ trước khi tung ra những cú đánh quyết định.

"Zverev từng lọt vào chung kết và hoàn toàn có thể lặp lại thành tích đó, thậm chí là vô địch," Roddick chia sẻ. "Mặt sân đất nện cung cấp cho cậu ấy thêm thời gian để thiết lập hệ thống phòng thủ. Đây là yếu tố then chốt giúp một tay vợt có thể hình cao lớn như Zverev phát huy tối đa sức mạnh."

Cập nhật tình hình sức khỏe của Emma Raducanu và Nick Kyrgios

Bên cạnh những phân tích chuyên môn, làng quần vợt cũng đang đổ dồn sự chú ý vào quá trình hồi phục của các ngôi sao hàng đầu. Emma Raducanu, nhà cựu vô địch US Open, vẫn đang nỗ lực vượt qua di chứng từ đợt sốt virus hồi tháng 2. Sau khi rút lui kể từ Indian Wells, tay vợt người Anh kỳ vọng sẽ kịp trở lại vào mùa giải sân đất nện sắp tới.

Trong khi đó, Nick Kyrgios cũng đã có những chia sẻ về kế hoạch tái xuất. Sau khi chỉ thi đấu duy nhất một trận trong năm 2026 do vấn đề thể lực, tay vợt người Australia đặt mục tiêu trở lại tại Wimbledon vào tháng 6. Để chuẩn bị cho giải đấu quan trọng này, Kyrgios dự kiến sẽ tham gia các giải khởi động tại Mallorca và Stuttgart nhằm tìm lại cảm giác thi đấu trên sân cỏ.

Góc khuất tennis: Cám dỗ từ đường dây dàn xếp tỷ số 50.000 USD

Đáng chú ý nhất là những tiết lộ chấn động từ Marco Trungelliti về vấn nạn bán độ trong tennis. Tay vợt người Argentina, người đang tiệm cận top 100 ATP, đã công khai câu chuyện về những lời đề nghị dàn xếp tỷ số tại các giải đấu cấp độ Challenger.

Trungelliti cho biết anh từng được chào mời số tiền lên tới 50.000 USD để can thiệp vào kết quả trận đấu. Qua đó, anh cũng lý giải nguyên nhân khiến nhiều tay vợt trẻ dễ dàng sa ngã trước cám dỗ tài chính.

Cụ thể, sự chênh lệch quá lớn giữa tiền thưởng hợp pháp và tiền bán độ là rào cản tâm lý cực lớn. "Nếu thắng vòng 1, bạn chỉ nhận được 300 euro, trong khi việc dàn xếp tỷ số có thể mang lại ngay 5.000 euro," Trungelliti phân tích. Thực trạng này khiến nhiều vận động viên, vốn phải đối mặt với chi phí thi đấu đắt đỏ, khó lòng từ chối những lời đề nghị bất chính khi họ thường xuyên phải rời giải đấu mà không có đồng lợi nhuận nào mang về.