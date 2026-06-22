Alexander Zverev lỡ hẹn chung kết Halle Open 2026 sau sự cố y tế hy hữu Thất bại kịch tính 1-2 trước Taylor Fritz không chỉ chấm dứt chuỗi 10 trận thắng của Alexander Zverev mà còn phơi bày cuộc chiến thầm lặng với căn bệnh tiểu đường ngay trên mặt sân cỏ.

Chuỗi phong độ thăng hoa của Alexander Zverev đã chính thức dừng lại tại bán kết Halle Open 2026 sau thất bại nghẹt thở trước Taylor Fritz. Tuy nhiên, đằng sau bảng tỷ số 6-7, 6-4, 5-7 là một câu chuyện kịch tính về y tế mà ít người hâm mộ có thể hình dung được khi chứng kiến tay vợt số 3 thế giới thi đấu trên sân nhà.

Cuộc chiến sinh học ngoài tầm kiểm soát

Bước vào trận đấu với hành trang là 10 chiến thắng liên tiếp kể từ Italian Open, Zverev được kỳ vọng sẽ giải cơn khát danh hiệu trên mặt sân cỏ. Thế nhưng, đối thủ lớn nhất của anh tại Halle lần này không chỉ là những cú giao bóng sấm sét của Taylor Fritz, mà còn là sự cố nghiêm trọng từ thiết bị hỗ trợ sự sống.

Ngay trước giờ bóng lăn, hệ thống theo dõi đường huyết mà Zverev sử dụng đã đưa ra thông số sai lệch. Hệ quả là tay vợt người Đức đã tiêm một liều insulin vượt mức cần thiết, đẩy cơ thể vào trạng thái hạ đường huyết cực kỳ nguy hiểm. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2016, công nghệ theo dõi sức khỏe của anh gặp trục trặc nghiêm trọng như vậy.

"Tôi gặp vấn đề rất nghiêm trọng với lượng đường trong máu. Thiết bị đo đã đưa ra thông số không chính xác, khiến tôi tiêm quá nhiều insulin trước trận đấu", Zverev chia sẻ đầy cay đắng sau trận đấu.

Zverev thêm một lần nữa thua Fritz và chưa thể có danh hiệu sân cỏ đầu tiên trong sự nghiệp.

Nỗ lực sinh tồn trong 3 giờ tranh tài

Để duy trì trạng thái tỉnh táo và sức mạnh cơ bắp, tay vợt 29 tuổi đã phải thực hiện một chế độ nạp năng lượng cưỡng bức ngay trên sân. Thống kê cho thấy anh đã tiêu thụ tới 350g đường chỉ trong vòng 45 phút đầu tiên của trận đấu – một con số tương đương với việc uống hơn 3 lít cola liên tục.

Việc nạp một lượng đường khổng lồ trong thời gian ngắn khiến cơ thể Zverev rơi vào trạng thái quá tải. Dù vẫn nỗ lực kéo trận đấu sang set thứ 3, nhưng sự sa sút về thể lực và cảm giác bóng trong những thời điểm quyết định đã khiến anh gục ngã trước sự ổn định của Fritz. Trận đấu thậm chí đã phải tạm dừng để đội ngũ y tế hỗ trợ Zverev lắp đặt lại thiết bị trong phòng thay đồ, nhưng mọi nỗ lực đều không thể đảo ngược được tình thế.

Thống kê đáng chú ý của Alexander Zverev

Chuỗi thắng: Kết thúc ở con số 10 trận.

Kết thúc ở con số 10 trận. Thành tích tại Halle Open: Từng vào chung kết nhưng chưa thể lên ngôi vô địch.

Từng vào chung kết nhưng chưa thể lên ngôi vô địch. Tình trạng sức khỏe: Phải nạp 350g đường để cân bằng lượng insulin dư thừa.

Áp lực hạt giống số 2 tại Wimbledon 2026

Dù dừng bước tại bán kết Halle Open, Zverev vẫn đang đứng trước cơ hội lớn tại Wimbledon 2026. Việc đương kim vô địch Carlos Alcaraz rút lui vì chấn thương đã đưa tay vợt người Đức lên vị trí hạt giống số hai của giải đấu. Đây là thứ hạng cao nhất mà anh từng có được tại một giải Grand Slam sân cỏ.

Tuy nhiên, mặt sân cỏ vẫn luôn là "gót chân Achilles" của nhà vô địch Roland Garros. Trong suốt sự nghiệp, Zverev chưa từng vượt qua vòng 4 tại All England Club (thành tích đạt được vào các năm 2017, 2021 và 2024). Việc chưa có bất kỳ danh hiệu ATP nào trên mặt sân cỏ dù đã nhiều lần lọt vào chung kết tại Halle và Stuttgart là một thống kê khắc nghiệt mà Zverev cần phải vượt qua nếu muốn hiện thực hóa giấc mơ Grand Slam vào tháng tới.

Nhìn chung, thất bại tại Halle có thể xem là một hồi chuông cảnh báo về việc quản lý sức khỏe, nhưng cũng đồng thời cho thấy ý chí chiến đấu phi thường của tay vợt người Đức trong những hoàn cảnh ngặt nghèo nhất.