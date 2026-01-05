Alexander Zverev lọt vào bán kết Madrid Open, sánh ngang kỷ lục của Federer và Nadal Đánh bại Flavio Cobolli sau hai set với tỷ số 6-1, 6-4, Alexander Zverev không chỉ phục hận thành công mà còn ghi tên mình vào lịch sử tennis thế giới với cột mốc vô tiền khoáng hậu.

Chỉ 12 ngày sau thất bại tại Munich Open, Alexander Zverev đã có màn đáp trả mạnh mẽ trước Flavio Cobolli tại tứ kết Madrid Open. Tay vợt người Đức thể hiện phong độ hủy diệt để giành chiến thắng áp đảo 6-1, 6-4, qua đó lần thứ tư ghi tên mình vào nhóm bốn tay vợt mạnh nhất tại giải Masters 1000 trên mặt sân đất nện ở Madrid.

Zverev ghi tên mình vào bán kết Madrid Open

Sự áp đảo từ những cú giao bóng

Khác hoàn toàn với kịch bản tại Munich, Zverev sớm làm chủ thế trận nhờ vũ khí giao bóng uy lực. Trong set đầu tiên, hạt giống số hai tung ra tới 8 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp (ace), khai thác tối đa sự lúng túng của đối thủ người Italia. Thống kê cho thấy Zverev chỉ để mất vỏn vẹn 7 trên tổng số 39 điểm khi thực hiện giao bóng một trong cả trận đấu.

Bước sang set hai, cường độ thi đấu của Zverev không hề giảm sút. Anh liên tục dồn ép Cobolli bằng những cú đánh sâu và hiểm hóc về hai góc sân. Dù Cobolli đã nỗ lực cứu thành công 3 điểm break liên tiếp ở game thứ 5 để níu giữ hy vọng, nhưng sự ổn định của tay vợt người Đức đã dập tắt mọi cơ hội lội ngược dòng. Trận đấu khép lại sau 90 phút thi đấu chính thức.

Cột mốc lịch sử sánh ngang các huyền thoại

Chiến thắng này đưa Alexander Zverev vào một câu lạc bộ đặc biệt. Anh trở thành tay vợt thứ tư trong lịch sử tennis (tính từ năm 1990) lọt vào bán kết của cả 4 giải Masters 1000 đầu tiên trong cùng một mùa giải (bao gồm Indian Wells, Miami, Monte Carlo và Madrid).

Thành tích này giúp Zverev sánh ngang với những cái tên vĩ đại nhất như Roger Federer (2006), Rafael Nadal (2010, 2011) và người đương thời Jannik Sinner (2026). Đáng chú ý, ở ba giải Masters trước đó trong năm nay, Zverev đều dừng bước tại bán kết trước chính Sinner.

Thử thách mới tại bán kết

Đối thủ tiếp theo của Alexander Zverev tại Madrid Open sẽ là hiện tượng Alexander Blockx. Tay vợt 21 tuổi người Bỉ đang có hành trình cổ tích khi vừa đánh bại đương kim vô địch Casper Ruud. Đây được dự báo là màn đối đầu thú vị giữa bản lĩnh của nhà vô địch và sức trẻ đang lên của tay vợt hạng 69 thế giới.

Thống kê chi tiết trận đấu