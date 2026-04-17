Alexander Zverev ngược dòng thắng Cerundolo 2-1 để vào bán kết Munich Open Sau thất bại sát nút ở set đầu, Alexander Zverev bừng tỉnh để thắng áp đảo Francisco Cerundolo với tỷ số 5-7, 6-0, 6-2, chính thức ghi danh vào bán kết Munich Open.

Hạt giống số 1 Alexander Zverev đã chứng minh bản lĩnh của ứng cử viên vô địch tại giải Munich Open sau màn lội ngược dòng đầy cảm xúc trước Francisco Cerundolo. Dù gặp khó khăn trong giai đoạn đầu trận, tay vợt người Đức đã kịp thời điều chỉnh để giành vé vào bán kết gặp Flavio Cobolli.

Cú sẩy chân bất ngờ ở set mở màn

Bước vào trận tứ kết với tư cách hạt giống hàng đầu, Alexander Zverev nhanh chóng áp đặt thế trận trước hạt giống số 5 Francisco Cerundolo. Anh liên tục bẻ hai game giao bóng của đối thủ để vươn lên dẫn trước 4-1. Tuy nhiên, sự chủ quan cùng những pha xử lý lỗi ở thời điểm quyết định đã khiến Zverev phải trả giá đắt.

Cerundolo bất ngờ vùng lên mạnh mẽ, tận dụng tối đa các sai lầm của đối thủ để đòi lại ba break-point. Tay vợt người Argentina thi đấu thăng hoa trong giai đoạn cuối set để thắng ngược 7-5, tạo nên một kịch bản khó tin sau khi bị dẫn sâu.

Sức mạnh áp đảo của hạt giống số 1

"Gáo nước lạnh" ở set đầu dường như là động lực để Zverev bừng tỉnh. Bước sang set 2, tay vợt người Đức trình diễn một lối chơi hoàn toàn khác biệt. Anh không cho Cerundolo bất kỳ cơ hội phản kháng nào với những pha giao bóng sấm sét và điều bóng hiểm hóc.

Alexander Zverev bừng tỉnh sau thất bại ở set đầu tiên.

Zverev đoạt liên tiếp ba break-point để kết thúc set 2 với tỷ số cách biệt 6-0. Sự chênh lệch về trình độ tiếp tục được duy trì trong set quyết định. Hạt giống số 1 bẻ game cầm giao bóng của Cerundolo ở game thứ 3 và game thứ 7, khiến đối thủ hoàn toàn bất lực trước những pha xử lý đẳng cấp từ cuối sân.

Trận đấu kết thúc với tỷ số chung cuộc 2-1 (5-7, 6-0, 6-2) nghiêng về Zverev. Chiến thắng này không chỉ giúp anh giành vé vào bán kết mà còn khẳng định vị thế ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch. Đối thủ tiếp theo của Alexander Zverev tại Munich Open sẽ là hạt giống số 4 Flavio Cobolli.