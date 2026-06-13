Alexander Zverev nhắm ngôi số 1 thế giới và kế hoạch thi đấu 10 năm sau Grand Slam đầu tay Sau vinh quang tại Roland Garros, Alexander Zverev tiết lộ tham vọng chiếm ngôi đầu ATP. Tin tức thể thao sáng 13/6 còn ghi nhận màn tái xuất ấn tượng của Serena Williams ở tuổi 44.

Alexander Zverev xác định mục tiêu tối thượng là vị trí số 1 thế giới trong kế hoạch thi đấu kéo dài ít nhất 10 năm tới. Tuyên bố này được đưa ra ngay sau khi tay vợt người Đức giải tỏa áp lực bằng danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp tại Roland Garros.

Tham vọng thống trị của Alexander Zverev

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Bild, tay vợt người Đức Alexander Zverev đã chia sẻ về lộ trình sự nghiệp sau cột mốc quan trọng tại Roland Garros. Dù đã chạm tay vào danh hiệu Grand Slam cao quý, Zverev khẳng định động lực thi đấu của anh vẫn chưa dừng lại, đặc biệt là khao khát chiếm lĩnh đỉnh cao nhất của bảng xếp hạng ATP.

"Tôi dự định sẽ thi đấu thêm ít nhất mười năm nữa. Mục tiêu Grand Slam đã hoàn thành, và mảnh ghép duy nhất còn thiếu là vị trí số 1 thế giới," Zverev chia sẻ. Tay vợt này thừa nhận rằng dù chỉ giữ ngôi đầu trong một tuần cũng là một thành tựu tuyệt vời, dù anh hiểu rõ sự cạnh tranh khốc liệt từ các đối thủ trẻ đang lên sẽ khiến hành trình này trở nên vô cùng gian nan.

Zverev đã thỏa nguyện vô địch Grand Slam

Sự trở lại khó tin của Serena Williams ở tuổi 44

Làng quần vợt thế giới cũng đang xôn xao trước màn tái xuất của huyền thoại Serena Williams. Chuyên gia Judy Murray, mẹ của cựu số 1 thế giới Andy Murray, đã bày tỏ sự kinh ngạc trước thể trạng và đẳng cấp mà Serena thể hiện tại giải Queen’s Club sau 3 năm rời xa sân đấu chuyên nghiệp.

Serena bắt cặp cùng Victoria Mboko ở nội dung đánh đôi và ngay lập tức giành chiến thắng ở trận ra quân. Bà Judy Murray nhận định: "Rất ít người nghĩ Serena sẽ quay lại sau khi tuyên bố giải nghệ vào năm 2022. Ở tuổi 44 và đã có hai con, việc cô ấy duy trì được trạng thái thể lực đủ để thi đấu ở đẳng cấp cao nhất là một nỗ lực phi thường." Đáng tiếc, hành trình của Serena đã phải dừng lại sớm do người đồng đội Mboko gặp chấn thương nghiêm trọng.

Căng thẳng quyền lực trước đại chiến Joshua - Fury

Trong làng Boxing, bầu không khí trước trận đại chiến giữa Anthony Joshua và Tyson Fury đang trở nên nóng hơn bao giờ hết, không chỉ giữa các võ sĩ mà còn ở cấp độ quản lý. Ông bầu Eddie Hearn của Joshua xác nhận rằng công ty Zuffa Boxing của Chủ tịch UFC Dana White sẽ không được phép tham gia vào công tác quảng bá cho trận đấu dự kiến diễn ra vào tháng 11 này.

Hearn chỉ trích thẳng thắn rằng các hoạt động kinh doanh boxing của Dana White đang trong tình trạng bế tắc, và vị chủ tịch UFC đang cố gắng "bám đuôi" các sự kiện lớn để tìm kiếm sức ảnh hưởng. Quyết định loại bỏ sự tham gia của Dana White cho thấy sự phân chia rõ rệt về quyền lợi và tầm ảnh hưởng giữa các tổ chức boxing truyền thống và UFC.

Võ sĩ Charlie Roberts rút lui sau sự cố ẩu đả

Một diễn biến bất ngờ khác tại sự kiện boxing của Tommy Fury và Eddie Hall khi Charlie Roberts, người tự xưng là "Người đàn ông mạnh nhất nước Anh", đã phải tuyên bố rút lui. Nguyên nhân xuất phát từ một vụ va chạm ngoài sàn đấu với rapper Jordan McCann hồi đầu tuần.

Sự cố khiến Roberts dính chấn thương nặng ở vùng môi, dẫn đến việc không thể đeo miếng bảo vệ răng hay thực hiện các hoạt động cơ bản như ăn uống và nói chuyện. Võ sĩ này thừa nhận anh không còn khả năng thi đấu trong trạng thái hiện tại, buộc ban tổ chức phải thay đổi kế hoạch cho trận đấu với Armz Korleone.