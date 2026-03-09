Alexander Zverev nhọc nhằn hạ Nakashima, Learner Tien tiến bước tại Indian Wells Hạt giống số 4 Alexander Zverev cần tới 3 set để vượt qua Brandon Nakashima, trong khi tài năng trẻ Learner Tien tiếp tục khẳng định phong độ ấn tượng tại vòng 3.

Vòng 3 giải quần vợt Indian Wells chứng kiến những màn so tài kịch tính khi các hạt giống hàng đầu phải nỗ lực tối đa để giành vé đi tiếp. Điểm nhấn lớn nhất thuộc về Alexander Zverev và tài năng trẻ đang lên Learner Tien với những chiến thắng quan trọng sau 3 set đấu căng thẳng.

Alexander Zverev và bản lĩnh ở những thời điểm quyết định

Hạt giống số 4 Alexander Zverev đã có một trận đấu đầy vất vả trước Brandon Nakashima. Tay vợt người Đức giành chiến thắng với các tỷ số 7-6(2), 5-7, 6-4 sau một cuộc rượt đuổi tỷ số nghẹt thở. Đáng chú ý, Zverev đã không thể tạo ra bất kỳ cơ hội bẻ giao bóng (break point) nào cho tới tận cuối set đấu thứ 3.

Dù Nakashima không sở hữu những cú đánh có sức mạnh uy lực như đối thủ, nhưng tay vợt người Mỹ lại bù đắp bằng độ hiểm hóc trong các pha giao bóng và dứt điểm. Thống kê cho thấy Nakashima ghi được 17 cú ace, nhỉnh hơn so với 15 cú ace của Zverev. Tuy nhiên, việc bỏ lỡ các cơ hội then chốt đã khiến Nakashima phải trả giá. Anh vuột mất 2 điểm break ở set 1 trước khi thua ở loạt tie-break, và phải đợi đến cơ hội break thứ 5 mới có thể quân bình tỷ số trận đấu ở set 2.

Bước vào set quyết định, Zverev duy trì sự tỉnh táo cần thiết khi không phải đối mặt với bất kỳ break point nào. Bước ngoặt xảy ra khi anh bẻ thành công game giao bóng của đối thủ ở ván thứ 10 để ấn định chiến thắng 6-4. Kết quả này giúp Zverev duy trì thành tích đối đầu ấn tượng với 5 trận toàn thắng trước Nakashima.

Nội chiến Mỹ: Learner Tien đối đầu Ben Shelton

Một cặp đấu khác thu hút sự chú ý là màn chạm trán giữa hai tay vợt chủ nhà Ben Shelton và Learner Tien. Ben Shelton, hạt giống số 8, đang gặp thách thức từ điều kiện mặt sân chậm tại Indian Wells – yếu tố làm giảm đi đáng kể sức mạnh từ những cú giao bóng sấm sét của anh.

Ngược lại, Learner Tien (hạt giống số 25) đang cho thấy sự ổn định đáng kinh ngạc. Với lối đánh đa dạng và khả năng điều bóng linh hoạt, Tien từng đánh bại Shelton tại Mallorca Championships năm ngoái. Phong cách thi đấu giàu biến hóa của Tien được dự báo sẽ gây ra nhiều khó khăn cho Shelton trong nỗ lực kiểm soát trận đấu.

Jannik Sinner và thử thách mang tên Denis Shapovalov

Hạt giống số 2 Jannik Sinner đang là ứng viên nặng ký cho chức vô địch sau chiến thắng hủy diệt 6-1, 6-1 trước Dalibor Svrcina ở vòng trước. Tuy nhiên, đối thủ tại vòng 3 của anh là Denis Shapovalov không phải là cái tên dễ bị bắt nạt. Tay vợt người Canada sở hữu cú thuận tay trái uy lực và tinh thần thi đấu máu lửa.

Lịch sử đối đầu giữa hai tay vợt đang ở thế cân bằng 1-1. Sinner được đánh giá cao hơn nhờ phong độ ổn định, nhưng sự bùng nổ của Shapovalov luôn là ẩn số có thể khiến trận đấu kéo dài và kịch tính hơn dự kiến.

Lịch thi đấu Tennis Indian Wells ngày 9/3