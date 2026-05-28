Alexander Zverev phô diễn đẳng cấp, đánh bại Tomas Machac tại vòng 2 Roland Garros Hạt giống số 2 Alexander Zverev chỉ mất 107 phút để vượt qua Tomas Machac với tỷ số 3-0 (6-4, 6-2, 6-2), qua đó ghi tên mình vào vòng 3 giải Grand Slam đất nện.

Alexander Zverev tiếp tục khẳng định vị thế ứng viên vô địch tại Roland Garros bằng màn trình diễn áp đảo trước tay vợt Tomas Machac. Trận đấu diễn ra với thế trận một chiều khi hạt giống số 2 kiểm soát hoàn toàn các nhịp độ quan trọng.

Khởi đầu áp đảo trong set mở màn

Ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu, Alexander Zverev đã thiết lập sự thống trị. Tay vợt người Đức sớm bẻ giao bóng của đối thủ người CH Séc ngay trong game mở màn. Đây được xem là bước ngoặt tâm lý quan trọng khiến Machac rơi vào thế bám đuổi vất vả.

Zverev phô diễn đẳng cấp

Dù đã nỗ lực hết mình để sửa sai, Tomas Machac vẫn không thể tìm ra kẽ hở trong các pha giao bóng uy lực của Zverev. Set 1 khép lại với tỷ số 6-4 nghiêng về phía tay vợt hạt giống, phản ánh đúng cục diện trên sân.

Sự áp đảo tuyệt đối ở các set tiếp theo

Bước sang set 2, khó khăn càng chồng chất với Machac. Anh liên tiếp để Zverev đoạt 2 break-point và nhanh chóng bị dẫn trước với cách biệt 3-0. Với lợi thế quá lớn, Zverev thi đấu ung dung nhưng vẫn đầy chính xác để duy trì khoảng cách và kết thúc set đấu với tỷ số 6-2.

Sự hụt hơi của tay vợt CH Séc thể hiện rõ nét trong set đấu thứ 3. Trong khi Zverev không cho thấy dấu hiệu giảm hưng phấn, Machac lại tỏ ra bế tắc trong việc tìm phương án hóa giải những cú đánh từ cuối sân của đối thủ. Kịch bản set 2 được lặp lại khi Zverev một lần nữa đoạt 2 break-point để thắng tiếp 6-2.

Tiến vào vòng 3 Roland Garros

Cuộc đối đầu chính thức khép lại sau 107 phút với chiến thắng tuyệt đối 3-0 (tỷ số các set: 6-4, 6-2, 6-2) dành cho Alexander Zverev. Thắng lợi chóng vánh này giúp tay vợt người Đức tiết kiệm đáng kể thể lực cho những vòng đấu khốc liệt phía trước.

Với phong độ ấn tượng hiện tại, Alexander Zverev đã sẵn sàng cho cuộc chạm trán với Quentin Halys ở vòng 3. Đây được dự báo là thử thách thú vị tiếp theo của anh trên hành trình chinh phục danh hiệu Roland Garros năm nay.