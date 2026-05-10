Alexander Zverev thắng tốc hành Alexander Blockx: Khẳng định sức mạnh tại Rome Masters Alexander Zverev chỉ mất 74 phút để vượt qua Alexander Blockx với tỷ số 2-0, qua đó ghi danh vào vòng tiếp theo của Rome Masters với phong độ cực kỳ ấn tượng.

Alexander Zverev đang cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho chiến dịch chinh phục Rome Masters. Trong bối cảnh các đối thủ cạnh tranh trực tiếp đang gặp những vấn đề khác nhau về thể lực, tay vợt người Đức thể hiện quyết tâm cao độ nhằm tích lũy phong độ tốt nhất trước thềm Roland Garros. Với tâm thế đánh nhanh thắng nhanh, Zverev đã biến cuộc đối đầu với Alexander Blockx thành sân khấu của riêng mình.

Sự áp đảo tuyệt đối trong set mở màn

Bước vào trận đấu với tư cách là tay vợt số 3 thế giới, Alexander Zverev nhanh chóng thiết lập thế trận một chiều trước Alexander Blockx. Tay vợt hạng 36 ATP người Bỉ dù rất nỗ lực nhưng hoàn toàn bị choáng ngợp bởi những cú giao bóng sấm sét và khả năng điều bóng hiểm hóc của đối thủ.

Zverev (áo xanh) thi đấu quyết tâm trước Blockx

Set đầu tiên chứng kiến sự vượt trội hoàn toàn về đẳng cấp của Zverev. Anh liên tục dồn ép Blockx vào thế phải phòng ngự từ cuối sân. Tay vợt người Đức nhanh chóng bẻ tới 2 break-point quan trọng và chỉ cần đúng 29 phút để giải quyết set đấu với chiến thắng cách biệt 6-1. Hiệu suất giao bóng một của Zverev trong giai đoạn này đạt mức gần như hoàn hảo, không cho đối thủ bất kỳ cơ hội phản kháng nào.

Bản lĩnh ở những thời khắc quyết định

Sang set thứ 2, Alexander Blockx bắt đầu bắt nhịp được với tốc độ trận đấu và tạo ra nhiều khó khăn hơn cho hạt giống số 3. Những màn so vợt trở nên căng thẳng và hấp dẫn hơn khi tay vợt người Bỉ kiên trì bám đuổi từng điểm số. Dù Zverev sớm bẻ được game giao bóng đầu tiên của Blockx, nhưng việc duy trì lợi thế này không hề dễ dàng.

Blockx đã thể hiện tinh thần thi đấu đáng khen ngợi khi liên tục gây áp lực lên các game giao bóng của Zverev. Tuy nhiên, ở những thời điểm then chốt, bản lĩnh của một tay vợt hàng đầu thế giới đã lên tiếng đúng lúc. Zverev cần đến 45 phút để đánh bại sự kháng cự của đối thủ với tỷ số 6-4, qua đó khép lại trận đấu một cách thuyết phục.

Thống kê đáng chú ý sau trận đấu

Chỉ số Alexander Zverev Alexander Blockx Tỷ số set 2 0 Thời gian thi đấu 74 phút 74 phút Số break đạt được 3 0 Tỷ số các set 6-1, 6-4 1-6, 4-6

Chiến thắng này giúp Alexander Zverev bảo toàn thể lực đáng kể cho những vòng đấu sâu hơn. Tại vòng tiếp theo, đối thủ của anh sẽ là người thắng trong cặp đấu giữa Tommy Paul và Darderi. Với phong độ hiện tại, Zverev đang được đánh giá là một trong những ứng cử viên nặng ký nhất cho ngôi vương tại Rome Masters năm nay, tạo bước chạy đà hoàn hảo cho mục tiêu Grand Slam tại Paris.