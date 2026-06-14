Alexander Zverev tiết lộ lý do khó thích nghi sân cỏ và tin đồn Lewis Hamilton kết hôn Alexander Zverev đối mặt thách thức di chuyển trên sân cỏ, Sean Strickland gây náo loạn tại sự kiện UFC và cập nhật mới nhất về trận thư hùng Anthony Joshua - Tyson Fury.

Dù vừa giải cơn khát danh hiệu lớn tại Roland Garros, Alexander Zverev thừa nhận thể hình hộ pháp là rào cản lớn nhất khi chuyển sang mặt sân cỏ. Bên cạnh đó, làng thể thao thế giới còn xôn xao với sự cố của sao UFC Sean Strickland và những diễn biến mới về trận Siêu kinh điển quyền Anh giữa Joshua và Fury.

Alexander Zverev và bài toán di chuyển trên mặt sân cỏ

Tay vợt người Đức Alexander Zverev đang hướng tới Wimbledon với sự tự tin sau chức vô địch tại Pháp. Tuy nhiên, anh thẳng thắn chia sẻ về những hạn chế vật lý khi thi đấu trên mặt sân nhanh nhất thế giới. Theo Zverev, yếu tố then chốt trên sân cỏ không nằm ở lối chơi tấn công mà là khả năng di chuyển linh hoạt.

Alexander Zverev thừa nhận khó khăn về di chuyển do thể hình cao lớn.

Với chiều cao 2m và cân nặng lên tới 95kg, Zverev gặp nhiều khó khăn trong việc xoay sở trọng tâm thấp. Anh cũng nhắc lại ký ức không vui vào năm 2024 khi một pha trượt chân trên cỏ đã dẫn đến chấn thương rạn xương đầu gối, minh chứng cho sự khắc nghiệt của mặt sân này đối với những vận động viên có thể hình lớn.

Hỗn loạn tại sự kiện UFC và tương lai trận Joshua - Fury

Tại buổi họp báo UFC White House, võ sĩ Sean Strickland đã trở thành tâm điểm của một vụ náo loạn. Dù cố gắng ẩn mình dưới chiếc áo khoác trùm đầu, Strickland vẫn bị nhận diện, dẫn đến cảnh tượng đám đông quá khích truy đuổi. Lực lượng an ninh và cảnh sát đã phải can thiệp, giải cứu võ sĩ này sau khi anh buộc phải tự vệ bằng chân để đẩy lùi những kẻ tiếp cận quá gần.

Trong khi đó, ở bộ môn boxing, ông bầu Eddie Hearn tái khẳng định trận đấu giữa Anthony Joshua và Tyson Fury vẫn đi đúng lộ trình. Bất chấp lịch thi đấu bận rộn vào mùa hè, bản hợp đồng giữa hai võ sĩ hạng nặng được xác định sẽ diễn ra vào tháng 11 tới tại Anh Quốc. Hearn nhấn mạnh đây sẽ là sự kiện quyền Anh lớn nhất lịch sử xứ sở sương mù và sẽ không thay đổi bất chấp các điều kiện ngoại cảnh.

Lewis Hamilton vướng tin đồn kết hôn cùng Kim Kardashian

Thông tin gây bất ngờ nhất trong giới thể thao là tin đồn về lễ cưới sắp tới của tay đua F1 Lewis Hamilton và ngôi sao truyền hình thực tế Kim Kardashian. Cả hai được cho là đã bắt đầu hẹn hò từ đầu năm nay và liên tục xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện thể thao đình đám. Những động thái công khai ủng hộ sở thích của đối phương trên mạng xã hội càng khiến dư luận tin rằng mối quan hệ này đang tiến triển nghiêm túc.