Alexander Zverev vô địch Roland Garros: Chấm dứt cơn khát Grand Slam sau 4 giờ khổ chiến Vượt qua Flavio Cobolli sau 5 set kịch tính với tỷ số 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1, Alexander Zverev chính thức có danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp tại Paris.

Sau nhiều năm mang danh xưng "tay vợt hay nhất chưa từng vô địch Grand Slam", Alexander Zverev cuối cùng đã chạm tay vào vinh quang cao quý nhất tại Roland Garros. Trong trận chung kết kéo dài 4 giờ 19 phút, tay vợt người Đức đã vượt qua rào cản tâm lý và sự kiên cường của Flavio Cobolli để đăng quang một cách thuyết phục.

Khởi đầu áp đảo và sự trỗi dậy của Cobolli

Được đánh giá cao hơn đối thủ về cả kinh nghiệm lẫn thứ hạng, Alexander Zverev nhanh chóng áp đặt thế trận ngay từ set đấu đầu tiên. Tay vợt người Đức tận dụng tối đa chiều cao và những cú giao bóng sấm sét để bẻ tới 3 game giao bóng của Cobolli, kết thúc set 1 với tỷ số cách biệt 6-1.

Tuy nhiên, Flavio Cobolli cho thấy việc anh góp mặt ở trận chung kết không phải là sự may mắn. Sang set 2, tay vợt người Italia thay đổi chiến thuật, chủ động điều bóng sâu và tận dụng những lỗi đánh hỏng của Zverev để thắng lại 6-4, đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Alexander Zverev (phải) và Flavio Cobolli so tài đỉnh cao tại chung kết Roland Garros.

Bản lĩnh trong những thời khắc then chốt

Trận đấu trở nên căng thẳng hơn trong set 3 khi cả hai tay vợt giằng co từng điểm số. Zverev thể hiện đẳng cấp ở game thứ 10 mang tính quyết định, anh chủ động lên lưới và tung ra những cú winner hiểm hóc để giành break quan trọng, qua đó thắng 6-4.

Kịch tính đẩy lên cao trào ở set 4 khi hai bên phải phân định bằng loạt tie-break. Dù Zverev có lợi thế dẫn điểm trước, nhưng sự bền bỉ của Cobolli đã giúp anh lội ngược dòng thắng 7-5 trong loạt đấu súng, buộc trận chung kết phải bước vào set 5 quyết định.

Đẳng cấp lên tiếng ở set quyết định

Trong khi nhiều người lo ngại về vấn đề tâm lý thường thấy của Zverev ở những thời điểm nhạy cảm, tay vợt người Đức đã đưa ra câu trả lời đanh thép. Set 5 chứng kiến sự xuống sức rõ rệt của Cobolli với 65 lỗi đánh hỏng xuyên suốt trận đấu. Ngược lại, Zverev chơi thăng hoa, đoạt liên tiếp 3 break point để thắng nhanh 6-1.

Chiến thắng này không chỉ mang về danh hiệu Grand Slam đầu tiên cho Zverev mà còn giúp anh khẳng định vị thế sau giai đoạn bị che mờ bởi Jannik Sinner và Carlos Alcaraz. Bản lĩnh vượt qua những thời khắc khó khăn nhất chính là chìa khóa giúp ngôi sao người Đức lên ngôi tại Paris.

Thống kê chi tiết trận đấu

Thông số Alexander Zverev Flavio Cobolli Tỷ số set 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1 1-6, 6-4, 4-6, 7-6, 1-6 Aces 6 6 Lỗi kép 9 3 Tỷ lệ giao bóng 1 76% 52% Điểm Break 9/21 3/8 Điểm Winner 50 42 Lỗi đánh hỏng 54 65 Điểm trên lưới 44/64 31/42 Tổng số điểm 162 136

Với chức vô địch này, Zverev đã chính thức điền tên mình vào ngôi đền huyền thoại của những nhà vô địch Grand Slam, xóa đi cái mác "vua không vương" đã đeo bám anh suốt nhiều năm qua.