Alexander Zverev vô địch Roland Garros: Sự trỗi dậy của Big 3 mới hay chỉ là khoảnh khắc thời thế? Sau chức vô địch tại Paris, Alexander Zverev được huyền thoại Mats Wilander xếp ngang hàng Sinner và Alcaraz. Tuy nhiên, giới chuyên môn vẫn hoài nghi về đẳng cấp thực sự của tay vợt người Đức.

Chiến thắng của Alexander Zverev tại Roland Garros không chỉ giải cơn khát danh hiệu Grand Slam cho cá nhân tay vợt người Đức, mà còn khơi dậy cuộc tranh luận gay gắt về cấu trúc quyền lực của quần vợt thế giới. Trong khi huyền thoại Mats Wilander tin rằng một kỷ nguyên "Big 3" mới đã hình thành, nhiều chuyên gia khác vẫn thận trọng trước sự trỗi dậy này.

Sự tiến hóa về chiến thuật và bản lĩnh thép

Huyền thoại 7 lần vô địch Grand Slam Mats Wilander, trong bài phân tích trên tờ L'Équipe, đã đặt Zverev vào chung nhóm với Jannik Sinner và Carlos Alcaraz. Luận điểm của ông tập trung vào sự tiến hóa mang tính bước ngoặt trong bộ nhận diện chiến thuật của tay vợt người Đức, đặc biệt là khả năng giải thoát khỏi áp lực tâm lý từng là vật cản lớn nhất của anh.

Trong quá khứ, Zverev thường xuyên mắc lỗi giao bóng hai liên tiếp khi đối mặt với áp lực. Tuy nhiên, số liệu từ Tennis World USA cho thấy tại Paris, anh đã nâng tỷ lệ thắng điểm giao bóng một lên tới 78% trong các loạt tie-break. Cú thuận tay (forehand) dọc dây, vốn bị coi là "tử huyệt", nay đã trở thành vũ khí kết liễu hiệu quả.

Zverev (giữa) vô địch Roland Garros 2026 theo cách chưa thật sự thuyết phục, khi chưa phải đụng độ 1 trong 2 đối thủ lớn nhất là Sinner (bên trái) và Alcaraz (bên phải)

Bên cạnh đó, yếu tố thể chất cũng là điểm mạnh vượt trội. Trong khi Sinner cho thấy dấu hiệu quá tải và Alcaraz thường xuyên dính chấn thương cơ bắp, Zverev với sải tay dài và cơ thể lực lưỡng lại tỏ ra bền bỉ hơn trong các trận đấu kéo dài 5 set. Wilander tin rằng đây chính là yếu tố giúp anh chiếm ưu thế trong cuộc đua đường trường.

Sự hoài nghi từ giới chuyên môn quốc tế

Trái ngược với sự lạc quan của Wilander, Ivan Ljubicic – cựu huấn luyện viên của Roger Federer – lại đưa ra cái nhìn khắt khe hơn. Trả lời Tennis365, Ljubicic nhấn mạnh rằng không nên nhầm lẫn giữa một giải đấu thành công và một kỷ nguyên thống trị. Ông cho rằng khi Sinner và Alcaraz ở trạng thái sung mãn nhất, họ chơi một thứ quần vợt ở đẳng cấp biến hóa và tốc độ hơn hẳn những gì Zverev thể hiện.

Chuyên trang Tennis Abstract cũng chỉ ra một thực tế trần trụi: trên con đường đến ngôi vương Roland Garros, Zverev không phải đối đầu với bất kỳ ai trong nhóm tinh anh nhất. Sinner bị loại sớm, Alcaraz vắng mặt, và Djokovic dù còn thi đấu nhưng không trực tiếp đụng độ. Thậm chí, chính Zverev cũng thừa nhận anh đã có những khoảnh khắc "gặp may" trong hành trình này.

Khoảng cách thế hệ và bản sắc cá nhân

Vấn đề tuổi tác cũng là một rào cản trong việc định danh Big 3 mới. Zverev (29 tuổi) thuộc thế hệ NextGen đời đầu, trong khi Sinner (25 tuổi) và Alcaraz (23 tuổi) đại diện cho một làn sóng mới hoàn toàn. Việc xếp một tay vợt sắp chạm ngưỡng 30 tuổi và mới có 1 Grand Slam chung mâm với hai ngôi sao trẻ sở hữu bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ được coi là sự khập khiễng về mặt tương lai.

Trên các diễn đàn như Reddit Tennis, người hâm mộ vẫn chia phe dữ dội. Phe hoài nghi cho rằng quần vợt cần những hình mẫu sạch scandal và hoa mỹ như Sinner hay Alcaraz. Ngược lại, phe ủng hộ lại ngưỡng mộ sự lỳ lợm của Zverev – người đã vượt qua chấn thương đứt dây chằng cổ chân kinh hoàng năm 2022 để trở lại đỉnh cao.

Thử thách tối thượng tại Wimbledon

Để thực sự chấm dứt những hoài nghi, Zverev buộc phải vượt qua bài kiểm tra tại All England Club. Mặt sân cỏ Wimbledon vốn là nơi bóc trần khuyết điểm của những tay vợt sở hữu chiều cao trên 1m98 do trọng tâm cao và khó xoay xở với các cú cắt bóng (slice) sát mặt lưới.

Zverev cần tiếp tục thể hiện đẳng cấp nhà vua ở Wimbledon để có thể thực sự tạo ra Big 3 mới

Cho đến nay, thành tích tốt nhất của tay vợt người Đức tại London chỉ là vòng 4. Nếu muốn biến học thuyết "Big 3 mới" thành sự thật, Zverev cần chứng minh anh không chỉ là "Vua đất nện" một mùa mà còn có khả năng thống trị trên mọi mặt sân.