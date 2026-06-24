Alexandra Eala đi vào lịch sử Philippines với tư cách hạt giống tại Wimbledon 2026 Tay vợt 21 tuổi Alexandra Eala chính thức trở thành người Philippines đầu tiên được xếp hạng hạt giống tại một giải Grand Slam trong Kỷ nguyên Mở, đánh dấu bước ngoặt vĩ đại cho quần vợt Đông Nam Á.

Quần vợt Philippines vừa chứng kiến một cột mốc lịch sử khi Alexandra Eala chính thức được xếp hạng hạt giống tại Wimbledon 2026. Đây không chỉ là thành tựu cá nhân của tay vợt 21 tuổi mà còn là lần đầu tiên trong Kỷ nguyên Mở (Open Era), một vận động viên từ quốc gia này góp mặt trong nhóm 32 hạt giống hàng đầu tại một giải Grand Slam.

Sự trỗi dậy mạnh mẽ trên mặt sân cỏ

Hành trình tiến vào top 30 thế giới của Alexandra Eala là kết quả của một mùa giải sân cỏ bùng nổ đầy thuyết phục. Cựu học viên của học viện Rafa Nadal đã cho thấy sự trưởng thành vượt bậc về mặt tâm lý lẫn kỹ năng chiến thuật khi thi đấu trên mặt sân đòi hỏi tốc độ và khả năng di chuyển linh hoạt.

Eala mở đầu chiến dịch bằng danh hiệu vô địch tại giải WTA 125 Birmingham, tạo đà tâm lý cực tốt trước khi bước vào những thử thách lớn hơn. Tuy nhiên, chính màn trình diễn tại Berlin Open (WTA 500) mới thực sự khẳng định đẳng cấp của cô. Tại đây, tay vợt số 1 Đông Nam Á đã gây chấn động khi lần lượt đánh bại những đối thủ sừng sỏ như Elena Rybakina và Elina Svitolina để ghi tên mình vào vòng bán kết.

Eala là hạt giống số 29 ở Wimbledon năm nay.

Lợi thế chiến thuật từ vị trí hạt giống số 29

Việc được xếp hạng hạt giống số 29 mang lại lợi thế chiến thuật cực lớn cho Eala tại All England Club. Theo quy tắc bốc thăm, cô sẽ tránh được việc phải chạm trán với các tay vợt trong top 32 ở hai vòng đấu đầu tiên. Điều này mở ra cơ hội lớn để tay vợt người Philippines tiến sâu vào tuần thi đấu thứ hai của giải đấu danh giá nhất hành tinh.

Dù vậy, nhánh đấu đơn nữ năm nay vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Bên cạnh Eala, một cái tên đáng chú ý khác là Emma Raducanu cũng kịp ghi tên mình vào danh sách hạt giống ở vị trí số 30 sau ngôi vị Á quân tại Queen's Club Championships. Việc các tay vợt trẻ đang đạt phong độ cao như Eala và Raducanu nằm ở nhóm hạt giống cuối dự báo về những cuộc đối đầu nảy lửa ngay từ vòng 3.

Bức tranh toàn cảnh nội dung đơn nữ

Tại nhóm đầu bảng xếp hạng hạt giống, Aryna Sabalenka được chọn là hạt giống số 1, xếp trên đương kim vô địch Iga Swiatek và Elena Rybakina. Sự ổn định của các tay vợt top đầu hứa hẹn một cuộc đua khốc liệt cho chiếc cúp Venus Rosewater.

Đáng chú ý, danh sách hạt giống năm nay thiếu vắng một số tên tuổi lớn, điển hình là nhà vô địch Roland Garros 2017 Jelena Ostapenko. Việc một tay vợt có lối chơi bùng nổ như Ostapenko không được xếp hạt giống biến cô trở thành "lá thăm tử thần" cho bất kỳ hạt giống nào ngay từ vòng khai màn.

Với Alexandra Eala, việc đứng chung hàng ngũ với những ngôi sao hàng đầu thế giới tại Wimbledon 2026 không chỉ là niềm tự hào của Philippines mà còn là minh chứng cho sự thăng tiến của quần vợt khu vực Đông Nam Á trên bản đồ thế giới. Thử thách phía trước vẫn còn rất lớn, nhưng với phong độ hiện tại, người hâm mộ hoàn toàn có quyền kỳ vọng vào một kỳ tích tiếp theo từ tay vợt trẻ tài năng này.