Alexandra Eala gây địa chấn: Hạ gục số 2 thế giới Elena Rybakina tại Berlin Open 2026 Tay vợt số 1 Đông Nam Á Alexandra Eala xuất sắc đánh bại Elena Rybakina sau màn lội ngược dòng ngoạn mục, chính thức ghi tên mình vào tứ kết Berlin Open 2026.

Alexandra Eala vừa tạo nên một trong những cú sốc lớn nhất tại mùa giải quần vợt sân cỏ năm nay. Tay vợt 21 tuổi người Philippines đã khuất phục hạt giống số 1 của giải, Elena Rybakina, tại vòng 1/8 Berlin Open 2026. Chiến thắng này không chỉ đưa Eala vào tứ kết mà còn khẳng định sự tiến bộ vượt bậc của nhà đương kim vô địch đơn nữ SEA Games 33.

Bản lĩnh thép tại Steffi Graf Arena

Cuộc đối đầu tại Steffi Graf Arena tối ngày 18/6 (giờ Việt Nam) bắt đầu với kịch bản đầy thử thách cho Eala. Elena Rybakina, cựu vô địch Wimbledon và là tay vợt số 2 thế giới, nhanh chóng áp đặt lối chơi nhờ những cú giao bóng sấm sét. Rybakina sớm giành break ở game thứ 4 và nới rộng khoảng cách lên 4-1, khiến nhiều người hâm mộ nghĩ về một chiến thắng chóng vánh cho ngôi sao người Kazakhstan.

Tuy nhiên, mặt sân cỏ dường như là nơi phát huy tối đa lối chơi bền bỉ và sự linh hoạt của Eala. Tận dụng sự chệch choạc bất ngờ từ đối thủ, đặc biệt là các lỗi giao bóng kép liên tiếp của Rybakina, tay vợt Philippines kiên cường đòi lại break để cân bằng tỷ số 4-4. Bước ngoặt đến ở game thứ 11 khi Eala bẻ giao bóng thành công trước khi bảo vệ game giao bóng của mình để khép lại set một với tỷ số 7-5.

Eala ăn mừng đầy cảm xúc sau khi vượt qua Elena Rybakina.

Khẳng định vị thế ngôi sao đang lên

Tiếp đà hưng phấn, Eala nhập cuộc set 2 với sự tự tin tuyệt đối. Cô sớm tạo ra lợi thế bằng một break quan trọng ở game thứ 3 để dẫn trước 2-1. Trong phần còn lại của trận đấu, tay vợt hạng 1 Đông Nam Á đã chơi cực kỳ tập trung, bảo toàn khoảng cách mong manh trước sức ép từ đối thủ. Trận đấu kết thúc với tỷ số 6-4 nghiêng về Eala sau gần 2 giờ tranh tài đầy kịch tính.

Thống kê trận đấu Alexandra Eala vs Elena Rybakina

Thông số Alexandra Eala Elena Rybakina Tỷ số set 2 0 Tỷ số chi tiết 7, 6 5, 4 Thời gian thi đấu Gần 2 giờ Kết quả chung cuộc Vào tứ kết Bị loại

Đây là chiến thắng thứ 5 trong sự nghiệp của Alex Eala trước các đối thủ nằm trong top 10 thế giới. Quan trọng hơn, kết quả này giúp cô đòi lại món nợ đã vay khi từng để thua chính Rybakina tại vòng 32 Rome Masters hồi tháng trước. Sự thích nghi nhanh chóng với mặt sân cỏ cho thấy Eala đang hoàn thiện kỹ năng để cạnh tranh sòng phẳng ở những cấp độ cao nhất của WTA.

Tại vòng tứ kết Berlin Open 2026 diễn ra vào tối ngày 19/6 (giờ Việt Nam), Alexandra Eala sẽ đối đầu với Elina Svitolina, tay vợt hiện đang xếp hạng 6 thế giới. Với tâm lý thoải mái và phong độ đang lên cao, người hâm mộ kỳ vọng đại diện của Đông Nam Á sẽ tiếp tục tạo nên những bất ngờ thú vị tại giải đấu năm nay.