Alexandra Eala hạ gục Iga Swiatek: Cú sốc lớn nhất tại Wimbledon 2026 Alexandra Eala biến Iga Swiatek thành cựu vương Wimbledon 2026 sau chiến thắng 7-6, 6-2. Tay vợt Philippines gây bất ngờ bằng bản lĩnh và chiến thuật sắc sảo.

Sân Trung tâm Wimbledon vừa chứng kiến một trong những cơn địa chấn lớn nhất lịch sử quần vợt hiện đại. Alexandra Eala, niềm tự hào của Philippines, đã viết nên câu chuyện cổ tích khi đánh bại đương kim vô địch Iga Swiatek với tỷ số 7-6 (11-9) và 6-2, chính thức biến ngôi sao người Ba Lan thành cựu vương ngay tại vòng đấu loại.

Bản lĩnh trong loạt tie-break cân não

Bước vào trận đấu với tư thế của một kẻ yếu thế, tay vợt 21 tuổi người Philippines đã gây ngạc nhiên bằng lối chơi cực kỳ chủ động. Eala không hề bị choáng ngợp trước sức mạnh của hạt giống số 1. Thay vào đó, cô liên tục thay đổi nhịp độ, khai thác tối đa các khoảng trống trên mặt sân cỏ để phá vỡ hệ thống phòng ngự của Swiatek.

Set đấu thứ nhất diễn ra kịch tính khi hai tay vợt phải phân định thắng thua bằng loạt tie-break. Tại đây, sự bền bỉ của Eala đã được đền đáp. Trong những thời điểm căng thẳng nhất, nhà vô địch đơn nữ SEA Games 33 vẫn duy trì được sự điềm tĩnh để giành chiến thắng sít sao 11-9, tạo đà tâm lý cực lớn cho phần còn lại của trận đấu.

Alexandra Eala biến Iga Swiatek thành cựu vương Wimbledon.

Bí quyết từ sự trưởng thành trong tâm lý

Phát biểu sau trận đấu, Alexandra Eala tiết lộ rằng chiến thắng này không đến từ những điều chỉnh chuyên môn quá đặc biệt mà chủ yếu nhờ sự thay đổi trong tư duy thi đấu. Cô chia sẻ: "Tôi cảm thấy đây là một trải nghiệm hoàn toàn khác so với năm ngoái. Tôi cố gắng xem nó như mọi trận đấu khác và tìm được sự cân bằng cần thiết."

Sự trưởng thành của Eala còn thể hiện qua cách cô đối diện với áp lực khi là niềm hy vọng lớn nhất của quần vợt Philippines. Thay vì né tránh, cô chọn cách đối mặt trực diện: "Áp lực là một phần của công việc. Cảm giác vượt qua được nó là điều rất đặc biệt, nhưng ngay cả khi thất bại, tôi cũng muốn biết rằng mình đã cống hiến hết khả năng."

Thống kê trận đấu Alexandra Eala vs Iga Swiatek

Thông số Alexandra Eala Iga Swiatek Tỷ số set 2 0 Tỷ số chi tiết 7-6 (11-9), 6-2 - Trạng thái Đi tiếp Bị loại

Thử thách Jasmine Paolini tại vòng 4

Sau chiến thắng lịch sử, Eala thừa nhận cô gần như kiệt sức khi trận đấu kết thúc. "Khi điểm số quyết định vang lên, chân tôi gần như không còn hoạt động được nữa. Đó là sự pha trộn của rất nhiều cảm xúc sau một trận đấu quá căng thẳng", cô bộc bạch.

Tại vòng 4, Alexandra Eala sẽ đối đầu với hạt giống số 13 Jasmine Paolini. Tay vợt người Ý cũng đang có phong độ cao sau chiến thắng thuyết phục trước Maria Sakkari. Với đà tâm lý hưng phấn sau khi hạ gục nhà đương kim vô địch, người hâm mộ Đông Nam Á đang kỳ vọng Eala sẽ tiếp tục nối dài hành trình kỳ diệu của mình tại All England Club năm nay.