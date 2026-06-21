Alexandra Eala hạ gục Svitolina tại Berlin Open, áp sát kỷ lục thứ hạng cá nhân Sau chiến thắng vang dội trước hạt giống số 8 Elina Svitolina, tay vợt Alexandra Eala chính thức lọt top 30 thế giới, mở ra cơ hội lớn để được xếp hạt giống tại Wimbledon 2026.

Alexandra Eala đang viết nên một trong những chương ấn tượng nhất trong sự nghiệp tại Berlin Open 2026. Sau khi gây chấn động bằng việc loại Elena Rybakina, tay vợt 21 tuổi người Philippines tiếp tục khẳng định phong độ thăng hoa trên mặt sân cỏ bằng chiến thắng thuyết phục trước hạt giống số 8 Elina Svitolina để giành quyền vào bán kết.

Bản lĩnh trước những thử thách cực đại

Trận tứ kết giữa Eala và Svitolina diễn ra với kịch bản đầy kịch tính. Dù mặt sân cỏ vốn đòi hỏi sự ổn định trong giao bóng, trận đấu lại chứng kiến liên tiếp những game đấu bị bẻ giao bóng (break) từ cả hai phía. Tuy nhiên, trong những thời điểm then chốt nhất, bản lĩnh của nhà ĐKVĐ SEA Games đã được phát huy đúng lúc.

Với tỉ số 6-3 và 6-4, Eala không chỉ dựa vào kỹ thuật mà còn cho thấy sự tự tin đáng kinh ngạc khi đối đầu với một đối thủ dày dạn kinh nghiệm như phu nhân nhà Monfils. Khả năng kiểm soát thế trận và những cú đánh thuận tay đầy uy lực đã giúp cô khuất phục cựu số 3 thế giới, nối dài chuỗi trận ấn tượng trong mùa giải sân cỏ năm nay.

Bước nhảy vọt trên bảng xếp hạng WTA

Chiến thắng này mang lại hệ quả trực tiếp trên bảng xếp hạng thế giới. Alexandra Eala đã chính thức chen chân vào top 30 WTA, một cột mốc lịch sử đối với quần vợt Đông Nam Á. Sự thăng tiến này được cộng hưởng một phần từ việc tay vợt người Mỹ Hailey Baptiste phải tạm nghỉ vì chấn thương, nhưng quan trọng hơn hết vẫn là thực lực tự thân của Eala qua từng vòng đấu.

Alexandra Eala vươn lên hạng 30 thế giới, trong khi một tay vợt Đông Nam Á khác - Janice Tjen cũng đang xếp hạng 41. Ảnh chụp màn hình

Hiện tại, Eala chỉ còn cách thứ hạng cao nhất trong sự nghiệp (hạng 29) đúng một bậc. Việc duy trì vị trí trong top 30 không chỉ là sự khẳng định về đẳng cấp mà còn giúp cô nắm lợi thế cực lớn: trở thành hạt giống tại giải Grand Slam danh giá Wimbledon sắp tới. "Tôi hy vọng mình đang tiến bộ từng ngày. Những trận đấu ở đẳng cấp cao buộc bạn phải vượt qua giới hạn của bản thân và khám phá những khả năng mới", Eala chia sẻ sau trận đấu.

Lời giải cho bài toán mang tên Cộng hòa Séc

Thử thách tại bán kết của Alexandra Eala sẽ là Linda Noskova. Đây được dự báo là một "ngọn núi" thực sự khi tay vợt người Cộng hòa Séc từng đánh bại Eala với tỉ số áp đảo 6-2, 6-0 tại Indian Wells hồi đầu năm.

Lịch sử đối đầu đang nghiêng về Noskova, và bản thân Eala cũng thường gặp khó khăn mỗi khi chạm trán các tay vợt đến từ trường phái quần vợt CH Séc. Tuy nhiên, với sự trưởng thành vượt bậc trên mặt sân cỏ – nơi mà tốc độ và sự nhạy bén của Eala đang được tối ưu hóa – người hâm mộ Philippines hoàn toàn có quyền tin vào một cuộc lật đổ tiếp theo tại Berlin.