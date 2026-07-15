Alexandra Eala nhận vinh dự lịch sử từ Tổng thống Philippines sau kì tích Wimbledon 2026 Trở về sau hành trình lọt vào vòng 4 Wimbledon và đánh bại số 1 thế giới Iga Swiatek, Alexandra Eala đã được Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. vinh danh tại Cung điện Malacanang, ghi nhận cột mốc chói lọi của quần vợt nước nhà.

Chỉ 24 giờ sau khi đặt chân xuống sân bay Manila, tay vợt số 1 Đông Nam Á Alexandra Eala đã có mặt tại Cung điện Malacanang. Trong bộ trang phục trang trọng, ngôi sao 21 tuổi được Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. trao tặng bằng khen vì những đóng góp vô tiền khoáng hậu cho thể thao nước nhà tại giải Grand Slam sân cỏ danh giá nhất thế giới.

Cột mốc lịch sử tại All England Club

Tại Wimbledon 2026, Alexandra Eala đã viết lại lịch sử khi trở thành tay vợt Philippines đầu tiên tiến sâu đến vòng 4 nội dung đơn nữ. Hành trình của cô không chỉ mang tính biểu tượng mà còn chứa đựng những thông số chuyên môn đầy thuyết phục. Đỉnh cao là chiến thắng gây chấn động ở vòng 3 trước đương kim vô địch Iga Swiatek với tỷ số 7-6 (9-7), 6-2.

Thành công này giúp Eala nhảy vọt trên bảng xếp hạng WTA, vươn lên vị trí thứ 28 thế giới — thứ hạng cao nhất mà một tay vợt nữ Philippines từng đạt được. Đây là kết quả của một quá trình thăng tiến bền bỉ sau những màn trình diễn ấn tượng tại Miami Open và US Open trong hơn một năm qua.

Alexandra Eala là niềm tự hào của quần vợt Philippines nói riêng và Đông Nam Á nói chung.

Sự công nhận cho những nỗ lực thầm lặng

Trong buổi lễ vinh danh, Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. không giấu nổi sự ngưỡng mộ dành cho tài năng trẻ. Ông nhấn mạnh rằng thành tích của Eala đã tạo nên một làn sóng truyền cảm hứng mạnh mẽ trên khắp đất nước, nơi hàng triệu người dân đã dõi theo từng đường bóng của cô qua các điểm xem trực tiếp công cộng.

Đáp lại sự ưu ái từ người đứng đầu quốc gia, học trò cũ của học viện Rafael Nadal xúc động chia sẻ: "Tôi cảm thấy tất cả những giờ tập luyện âm thầm, những nỗ lực không xuất hiện trên truyền hình cuối cùng cũng được ghi nhận và trân trọng". Eala thừa nhận dù đã quen với áp lực trên sân đấu, nhưng việc đứng trước đám đông tại phủ Tổng thống vẫn khiến cô không khỏi hồi hộp.

Alexandra Eala và Tổng thống Philippines - ông Ferdinand Marcos Jr.

Phân tích chuyên môn: Bản lĩnh trong những khoảnh khắc quyết định

Nhìn lại thất bại sát nút trước Jasmine Paolini ở vòng 4 sau 3 set đấu căng thẳng, có thể thấy lối chơi của Eala đã trưởng thành vượt bậc. Khả năng điều phối bóng từ cuối sân và sự điềm tĩnh trong các loạt tie-break chính là vũ khí giúp cô khuất phục được những đối thủ top đầu như Swiatek.

Pha cứu bóng không tưởng của Eala tại Wimbledon 2026 sẽ còn được nhắc đi nhắc lại nhiều lần.

Với vị thế mới trong top 30 thế giới, Alexandra Eala giờ đây không chỉ là một tài năng triển vọng mà đã thực sự trở thành một đối trọng đáng gờm tại các giải Grand Slam tiếp theo. "Tôi sẽ luôn cố gắng hết sức để đại diện cho những điều tốt đẹp nhất của đất nước. Tôi thực sự tự hào là người Philippines và luôn mang lá cờ Tổ quốc theo mình ở mọi nơi", tay vợt sinh năm 2005 khẳng định.