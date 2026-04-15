Alexis Mac Allister nhạt nhòa trước PSG: Đã đến lúc Arne Slot để tiền vệ số 10 dự bị Màn trình diễn vô hại của Alexis Mac Allister tại Champions League phơi bày cuộc khủng hoảng phong độ, khiến Liverpool đối mặt với những quyết định nhân sự khó khăn.

Thất bại trước Paris Saint-Germain tại tứ kết Champions League không chỉ dập tắt hy vọng giành danh hiệu của Liverpool mà còn khiến niềm tin vào Alexis Mac Allister chạm đáy. Trong một đêm mà "The Kop" cần bản lĩnh của những ngôi sao, tiền vệ người Argentina lại mang đến một màn trình diễn rời rạc và thiếu sức sống.

Sự vô hại của "nhạc trưởng" tuyến giữa

Được kỳ vọng là cầu thủ điều tiết nhịp độ và tạo ra đột biến, nhưng Mac Allister gần như "tàng hình" trong suốt 74 phút có mặt trên sân. Những con số thống kê sau trận là minh chứng rõ nét nhất cho sự bế tắc của cựu sao Brighton.

Mac Allister vừa có thêm một trận đấu kém cỏi.

Anh chỉ có vỏn vẹn 25 lần chạm bóng - con số cực kỳ thấp đối với một tiền vệ trung tâm trong hệ thống của Arne Slot. Đáng chú ý, chỉ số kiến tạo kỳ vọng (xA) của anh chỉ dừng lại ở mức 0,01, cho thấy sự thiếu gắn kết hoàn toàn với hàng công. Dù đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác 88%, hầu hết các đường chuyền của Mac Allister đều mang tính an toàn, không thể xuyên phá hệ thống phòng ngự của PSG.

Tranh cãi VAR và khoảnh khắc nghiệt ngã

Điểm nhấn duy nhất mà Mac Allister để lại là tình huống ngã trong vòng cấm ở hiệp 2. Ban đầu trọng tài đã thổi phạt đền, mang theo hy vọng nhen nhóm cho Liverpool. Tuy nhiên, VAR đã can thiệp và hủy bỏ quyết định này. Dù cựu trọng tài Mark Clattenburg cho rằng VAR không nên can thiệp vì thực tế đã có sự va chạm, nhưng khoảnh khắc này lại trở thành dấu chấm hết cho nỗ lực của đại diện nước Anh khi PSG ngay sau đó đã phản công ghi bàn.

Đáng tiếc khi tình huống penalty lại bị từ chối.

Sự tranh cãi về trọng tài không thể che lấp thực tế rằng Mac Allister đã hoàn toàn hụt hơi trước tuyến giữa giàu thể lực của PSG. Anh chỉ thắng 2 trong số 5 pha tranh chấp tay đôi trên mặt đất và không tung ra nổi một cú sút trúng đích nào trong suốt thời gian thi đấu.

Thời điểm cho những thay đổi dứt khoát của Arne Slot

Phong độ kém cỏi trước PSG không phải là một tai nạn nhất thời mà là sự tiếp nối của một chuỗi trận trượt dài. Trong bối cảnh Liverpool hiện chỉ còn mục tiêu duy nhất là cạnh tranh vị trí thứ 5 tại Ngoại hạng Anh, HLV Arne Slot cần có những quyết định dũng cảm về nhân sự.

Việc loại Alexis Mac Allister khỏi đội hình xuất phát trong những trận đấu tới là một bước đi cần thiết. Điều này không chỉ giúp trao cơ hội cho những nhân tố mới khát khao hơn mà còn tạo ra khoảng lặng cần thiết để tiền vệ người Argentina nhìn nhận lại bản thân và tìm lại phong độ vốn có.