Alexis Mac Allister rực sáng giúp Liverpool áp sát Top 4 Ngoại hạng Anh Tiền vệ người Argentina tỏa sáng rực rỡ với siêu phẩm volley và khả năng đánh chặn ấn tượng trong chiến thắng 5-2 của Liverpool trước West Ham tại Anfield.

Alexis Mac Allister đang khẳng định vai trò không thể thay thế trong đội hình của HLV Arne Slot. Trong chiến thắng tưng bừng 5-2 trước West Ham United, tiền vệ người Argentina không chỉ ghi bàn mà còn trình diễn đẳng cấp của một ông chủ tuyến giữa thực thụ, giúp Liverpool duy trì hy vọng giành vé dự Champions League.

Mac Allister có ngày thi đấu nổi bật.

Sự trở lại của nhạc trưởng tuyến giữa

Mọi hoài nghi về phong độ của Mac Allister đã tan biến sau cú volley sấm sét vào lưới West Ham. Dù chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của tình huống này chỉ đạt 0,29, nhưng chỉ số sau khi sút (xGOT) lên tới 0,52, minh chứng cho kỹ năng dứt điểm thượng thừa của số 10.

Đây là trận thứ hai liên tiếp tiền vệ người Argentina nổ súng, sau pha lập công quan trọng vào lưới Nottingham Forest. Khả năng biến những cơ hội không rõ ràng thành bàn thắng của anh đang trở thành vũ khí lợi hại của "Lữ đoàn đỏ" trong giai đoạn nước rút của mùa giải.

Lá chắn thép toàn năng

Bên cạnh mặt trận tấn công, Mac Allister còn gánh vác trọng trách phòng ngự nặng nề trong bối cảnh Liverpool thiếu vắng Wataru Endo. Thống kê cho thấy anh đã thực hiện tới 11 hành động phòng ngự trong suốt 90 phút thi đấu chính thức.

Tiền vệ người Argentina công thủ toàn diện.

Với tỷ lệ thắng tranh chấp tay đôi đạt 67% (6/9 lần thành công) và 4 lần thu hồi bóng trực tiếp, cựu sao Brighton đã bẻ gãy nhiều đợt phản công của đối thủ ngay từ trong trứng nước. Sự quyết liệt của anh tạo nên tấm khiên vững chắc trước bộ tứ vệ, đồng thời đảm bảo nhịp điệu luân chuyển bóng nhịp nhàng cho đội nhà.

Tầm ảnh hưởng sâu rộng trong lối chơi của Arne Slot

Sự ăn ý giữa Mac Allister và các vệ tinh xung quanh như Hugo Ekitike đang ngày càng hoàn thiện dưới thời tân HLV trưởng. Tiền vệ này thừa nhận rằng sau thời gian dài tập luyện cùng nhau, tập thể Liverpool đã đạt được sự thấu hiểu cần thiết để thể hiện bản lĩnh trong những tháng cuối cùng của mùa giải.

HLV Arne Slot cũng dành nhiều lời khen ngợi cho cậu học trò: "Cậu ấy chơi bóng với tâm lý của một nhà vô địch trong những trận cầu lớn. Mac Allister luôn biết cách xuất hiện đúng lúc để kết liễu đối thủ."

Liverpool có thắng lợi giòn giã.

Chiến thắng trước West Ham là trận thắng thứ 8 của Liverpool trong năm 2026, giúp đội bóng vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng và bằng điểm với Manchester United. Với phong độ thăng hoa của "trái tim" Mac Allister, mục tiêu giành vé dự Champions League hoàn toàn nằm trong tầm tay của đội chủ sân Anfield.