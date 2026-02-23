Alexis Mac Allister rực sáng phút 90+7: Bản lĩnh số 10 giải cứu Liverpool tại City Ground Tiền vệ Alexis Mac Allister sắm vai người hùng với bàn thắng quý như vàng ở phút bù giờ cuối cùng, giúp Liverpool nhọc nhằn đánh bại Nottingham Forest 1-0 trong ngày hàng công bế tắc.

Trong một ngày mưa lạnh tại City Ground, khi hàng công của Liverpool hoàn toàn bị vô hiệu hóa và Mohamed Salah trải qua cơn hạn hán bàn thắng kéo dài, Alexis Mac Allister đã xuất hiện như một vị cứu tinh đúng nghĩa. Chiến thắng nghẹt thở 1-0 trước Nottingham Forest không chỉ mang về 3 điểm mà còn là minh chứng cho bản lĩnh của nhà vô địch World Cup, người đã kéo "Lữ đoàn đỏ" từ vực thẳm của sự bế tắc đến đỉnh cao của cảm xúc chỉ trong vài phút bù giờ định mệnh.

Alexis Mac Allister hóa người hùng Liverpool.

Động cơ vĩnh cửu trong một tập thể rệu rã

Để hiểu được giá trị bàn thắng của Mac Allister, cần phải đặt nó vào bối cảnh màn trình diễn đáng quên của Liverpool trong phần lớn thời gian thi đấu. Thiếu vắng những nhân tố gây đột biến, đoàn quân của HLV Arne Slot thi đấu thiếu gắn kết và rời rạc. Hiệp một khép lại với chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) chỉ vỏn vẹn 0.07, con số mà chính chiến lược gia người Hà Lan phải thừa nhận là "màn trình diễn tệ hại nhất mùa giải".

Trong khi ngôi sao số một Mohamed Salah hoàn toàn "tàng hình" với 0 cú sút và bị thay ra ở phút 77, kéo dài chuỗi trận tịt ngòi lên con số 9, thì Mac Allister lại là điểm tựa duy nhất nơi tuyến giữa. Không chỉ sắm vai người hùng ghi bàn, những con số thống kê chuyên sâu cho thấy tiền vệ mang áo số 10 đã có một ngày làm việc phi thường. Anh thực hiện tới 12 hành động phòng ngự, có 6 lần thu hồi bóng và giành chiến thắng trong các pha tranh chấp tay đôi với tỷ lệ 60%.

Trước một hàng tiền vệ đầy sức mạnh và chơi kỷ luật của Nottingham Forest, sự lăn xả của Mac Allister chính là yếu tố then chốt giúp Liverpool không bị vỡ trận. Anh vừa đóng vai trò đánh chặn, vừa là trạm trung chuyển bóng duy nhất giữ cho nhịp độ tấn công của đội khách không bị đứt gãy hoàn toàn.

Bản lĩnh thép và kịch tính ở phút 90+7

Kịch tính của trận đấu được đẩy lên cao trào ở những phút bù giờ, nơi Mac Allister trở thành nhân vật chính trong cả hai thái cực cảm xúc. Phút 90+1, anh đã đưa được bóng vào lưới khiến cầu trường nổ tung, nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang khi công nghệ VAR can thiệp và xác định bóng đã chạm tay trước đó. Một kịch bản như vậy thường đủ sức đánh gục tinh thần của bất kỳ đội bóng nào, nhất là khi thể lực đã suy giảm nghiêm trọng.

Ngôi sao người Argentina ghi bàn quyết định.

Nhưng đẳng cấp của một ngôi sao lớn không cho phép Mac Allister gục ngã. Chỉ 6 phút sau khi bị từ chối bàn thắng, anh lại có mặt đúng lúc, đúng chỗ trong vòng cấm. Từ nỗ lực không chiến của Virgil van Dijk sau quả tạt của Szoboszlai, bóng bật ra và Mac Allister đã tung cú dứt điểm quyết đoán hạ gục thủ thành Stefan Ortega. Lần này, không có sự khước từ nào từ VAR. Đó là khoảnh khắc định mệnh giúp Liverpool giật lại chiến thắng từ tay đối thủ.

Sự thừa nhận của Arne Slot và nỗi đau của Nottingham Forest

Chiến thắng này, dù bị đánh giá là "xấu xí", lại mang ý nghĩa sống còn trong cuộc đua vào Top 4 Premier League. HLV Arne Slot thẳng thắn chia sẻ sau trận đấu: "Hôm nay, lần đầu tiên tôi cảm thấy chúng tôi đã gặp may. Liverpool đã nhận được nhiều hơn những gì mình xứng đáng". Tuy nhiên, ông cũng không quên dành lời khen ngợi đặc biệt cho cậu học trò cưng: "Mac Allister luôn biết cách tỏa sáng vào những thời điểm quan trọng nhất. Chúng tôi cần bản lĩnh đó để đứng về phía người chiến thắng".

Ở chiều ngược lại, sự xuất sắc của tiền vệ người Argentina là nỗi đau lớn đối với đội chủ nhà. HLV Vitor Pereira của Nottingham Forest đã tỏ ra vô cùng giận dữ khi cho rằng đội bóng của ông xứng đáng có ít nhất một trận hòa. Tuy nhiên, ranh giới giữa người hùng và kẻ thất bại trong bóng đá đỉnh cao đôi khi chỉ được định đoạt bởi một khoảnh khắc cá nhân kiệt xuất.

Trong ngày mà những ngôi sao tấn công lu mờ, Alexis Mac Allister đã đứng lên gánh vác tất cả. Anh gửi đi một thông điệp đanh thép: Khi đội bóng rơi vào giông bão, bản lĩnh của "số 10" sẽ là ngọn hải đăng dẫn lối cho Lữ đoàn đỏ vượt qua thử thách.