Algeria 2-1 Jordan: Màn ngược dòng lịch sử chấm dứt lời nguyền 10 trận tại World Cup Bằng bản lĩnh kiên cường, Algeria đã lội ngược dòng đánh bại Jordan 2-1, chính thức phá bỏ chuỗi 10 trận toàn hòa và thua khi bị dẫn trước trong lịch sử tham dự World Cup.

Đội tuyển Algeria vừa tạo nên một cột mốc lịch sử tại chiến dịch World Cup năm nay khi đánh bại Jordan với tỷ số 2-1 trên sân vận động San Francisco Bay Area. Chiến thắng này không chỉ mang về 3 điểm quý giá mà còn giúp đại diện Bắc Phi giải lời nguyền kéo dài suốt nhiều kỳ đại hội: chuỗi 10 trận liên tiếp không thể thắng tại World Cup mỗi khi để đối phương mở tỷ số trước.

Algeria đã thể hiện được bản lĩnh.

Bóng ma quá khứ và sự bế tắc trong hiệp một

Bước vào trận đấu với áp lực buộc phải thắng sau thất bại ngày ra quân trước Argentina, Algeria sớm phải đối mặt với thử thách cực đại. Phút thứ 36, Nizar Al Rashdan tận dụng sơ hở của hàng thủ áo xanh để ghi bàn mở tỷ số cho Jordan. Bàn thua này như khơi lại nỗi ám ảnh lịch sử cho người hâm mộ Algeria, khi đội bóng của họ thường xuyên sụp đổ mỗi khi rơi vào thế bám đuổi tại đấu trường lớn nhất hành tinh.

Trong suốt hiệp một, dù kiểm soát bóng vượt trội và áp đặt lối chơi, các học trò của huấn luyện viên Algeria vẫn tỏ ra bế tắc trước hệ thống phòng ngự lùi sâu của Jordan. Ngôi sao sáng nhất đội, Riyad Mahrez, đã có những khoảnh khắc đối mặt khung thành nhưng sự nôn nóng khiến anh bỏ lỡ các cơ hội mười mươi để đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Bước ngoặt từ những tình huống cố định

Hiệp hai chứng kiến một bộ mặt hoàn toàn khác của Algeria khi họ đẩy cao nhịp độ tấn công và khai thác triệt để các tình huống bóng chết. Phút 69, bước ngoặt xảy ra từ quả phạt góc đầy ý đồ của Riyad Mahrez. Tận dụng pha ra vào thiếu hợp lý của thủ thành Yazeed Abulaila, cầu thủ vào sân thay người Nadhir Benbouali đã có pha không chiến dũng mãnh, đánh đầu tung lưới Jordan quân bình tỷ số 1-1.

Sức ép nghẹt thở tiếp tục được duy trì và thành quả đến ở phút 82. Từ một tình huống lộn xộn trong vòng cấm sau pha dàn xếp đá phạt, Amine Gouiri nhanh chân dứt điểm cận thành. Sau vài phút chờ đợi tín hiệu từ tổ trọng tài VAR để xác nhận không có lỗi việt vị, bàn thắng đã được công nhận trong niềm vỡ òa của các cổ động viên Algeria.

Cục diện bảng J và nỗi đau của Jordan

Thống kê sau trận đấu cho thấy sự hiệu quả đáng kinh ngạc của Algeria trong hiệp hai, khi họ biến ưu thế cầm bóng thành những cơ hội thực sự rõ rệt. Ngược lại, Jordan dù đã có lợi thế dẫn bàn nhưng sự thiếu tập trung trong khâu phòng ngự bóng chết đã khiến họ phải trả giá đắt.

Với kết quả này, Jordan chính thức bị loại sớm sau hai thất bại liên tiếp, biến trận đấu cuối cùng gặp Argentina chỉ còn mang tính chất thủ tục. Trong khi đó, Algeria đã tự quyết định số phận của mình. Việc xóa bỏ được "cái dớp" 10 trận toàn hòa và thua khi thủng lưới trước mang lại cú hích tinh thần cực lớn cho đại diện Bắc Phi trước khi bước vào những vòng đấu quyết định tại bảng J World Cup 2026.